16 березня 2023: мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна виносити сміття після заходу сонця.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска. Вони не погодилися зректися віри, за що були піддані тортурам. Брати Клеонік та Євтропій були розіп'яті. Василіска закололи мечем.
У народі 16 березня називали "Ведмеже пробудження". Саме цього дня вважали справжнім приходом весни, вірили, що у лісі починають прокидатися ведмеді.
16 березня в Україні та світі святкують День свободи інформації (Freedom of Information Day).
Що не можна робити 16 березня:
- Ходити до лісу
- позичати гроші і брати їх у позику
- виносити сміття після заходу сонця
Народні прикмети та повір'я:
- прилетіли шпаки — до гарного врожаю зернових
- сніг тане і знову йде — до затяжної весни
- горобці купаються в калюжах — на сонячну погоду
День ангела святкують:
Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло, Піама
Народилися сьогодні:
1959 — Єнс Столтенберг, норвезький політик і державний діяч, генеральний секретар НАТО (з 2014)
А також у цей день:
1521 — португальський мореплавець Фернан Магеллан під час першої навколосвітньої подорожі досяг берегів Філіппін.
1831 — у Парижі виходить роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері"
1917 — Компанія "Maybelline" випускає туш для вій, "першу сучасну косметику для очей на кожен день"