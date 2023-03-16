16 березня 2023: мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна виносити сміття після заходу сонця.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска. Вони не погодилися зректися віри, за що були піддані тортурам. Брати Клеонік та Євтропій були розіп'яті. Василіска закололи мечем.

У народі 16 березня називали "Ведмеже пробудження". Саме цього дня вважали справжнім приходом весни, вірили, що у лісі починають прокидатися ведмеді.

16 березня в Україні та світі святкують День свободи інформації (Freedom of Information Day).

Що не можна робити 16 березня:

Ходити до лісу

позичати гроші і брати їх у позику

виносити сміття після заходу сонця

Народні прикмети та повір'я:

прилетіли шпаки — до гарного врожаю зернових

сніг тане і знову йде — до затяжної весни

горобці купаються в калюжах — на сонячну погоду

День ангела святкують:

Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло, Піама

Народилися сьогодні:

1959 — Єнс Столтенберг, норвезький політик і державний діяч, генеральний секретар НАТО (з 2014)

А також у цей день:

1521 — португальський мореплавець Фернан Магеллан під час першої навколосвітньої подорожі досяг берегів Філіппін.

1831 — у Парижі виходить роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері"

1917 — Компанія "Maybelline" випускає туш для вій, "першу сучасну косметику для очей на кожен день"