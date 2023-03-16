Клопотенко рассказал, можно ли пить кофе на голодный желудок

Кофе для многих является лучшим способом начать новый день. Но так ли он безопасен?

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Чашка ароматного кофе – первое, что сделать большинство людей, проснувшись утром. Считается, что он помогает взбодриться и развеять остатки сна. Однако вместе с тем уже давно не утихают споры, не вредно ли пить кофе на голодный желудок. Изучил этот вопрос и известный украинский блогер и кулинар Евгений Клопотенко, изложив выводы на своем сайте.

Первый момент, который интересует всех, повреждает ли кофе желудочно-кишечный тракт. По словам Клопотенко, у желудка масса способов защититься от вредного воздействия, благодаря толстому слою слизи, создающему щит между слизистой и продуктами. Именно поэтому горячая и острая пища, а также случайно проглоченные косточки рыбы не причиняют ей вреда. Однако стоит отметить, что это при условии, если нет заболеваний ЖКТ и человек не злоупотребляет горячей и острой пищей.

Второй часто задаваемый вопрос: "Является ли кофе причиной проблем с ЖКТ?" Отвечая на него, Клопотенко ссылается на японских ученых, которые с 2013 году провели масштабное исследование и выяснили, влияет ли употребление кофе на развитие язвы кишечника и двенадцатиперстной кишки и других заболеваний. В исследовании участвовали 013 участников, из которых 5451 человек постоянно пил кофе, а 2562 не употребляли его. В итоге метаанализ не выявил ни одной связи потребления кофе с появлением перечисленных болезней.

Изжога, которая может появиться после выпитой натощак чашки кофе может быть одним из симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, поскольку горечь напитка стимулирует выработку желудочной кислоты. Если желудок пуст, жжение будет ощущаться сильнее, чем если запивать кофе еду.

Многие пьют кофе с утра, чтобы быстрее проснуться Фото: Getty Images

Согласно других исследований, кофе натощак способно вызывать изжогу, однако не вызывает нарушения ЖКТ с резкими болями в животе у здорового человека (диспепсия). Появление изжоги – повод ограничить употребление кофе натощак. Об этом стоит помнить и людям с желчнокаменной болезнью, которые могут испытывать дискомфорт после утреннего употребления напитка, стимулирующего сокращение желчного пузыря.

Чтобы ответ был более полным, Евгений обратился за комментарием к семейному врачу и преподавателю педиатрии на кафедре семейной медицины в Украинской Военно-Медицинской академии Марине Сикорской.

Она отметила, что кофе действительно запускает процесс выработки желудочной кислоты.

"Но наш желудочно-кишечный тракт устлан мощным слоем слизи, который защищает нашу пищеварительную систему от травмирования. То есть, если вы здоровый человек, не имеющий хронических воспалительных заболеваний пищеварительной системы, то все у вас будет хорошо. Как это узнать? После выпитой чашки кофе вы не чувствуете никакого дискомфорта, изжоги, кислотности в полости рта или боли в области желудка, значит, все хорошо", – подчеркнула доктор.

Сикорская также отметила связь между гормонами и кофе.

"Скажем, кортизол, отвечающий за уровень стресса. Когда вы просыпаетесь, он в максимальном количестве, а кофеин может его еще больше активировать. Поэтому могут возникнуть ощущения перегрузки, вспышка энергии и яркие эмоции, часто отрицательные. После этого следует спад, впечатление, что не хватает сил, плохое настроение. Поэтому если вы замечаете раздражение с утра, попробуйте выпить кофе не сразу после пробуждения, а через несколько часов", – добавила она.

Чтобы не было нарушений со стороны разных органов и систем, кофе нужно употреблять в меру. До четырех чашек в день – это в пределах нормы. Если же после употребления кофе натощак есть дискомфорт, лучше ограничить употребление либо же не пить его на голодный желудок.

Ранее Фокус писал, кому опасно пить кофе больше трех раз в день.