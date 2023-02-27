Вызывает дисфункцию почек. Ученые рассказали, кому опасно пить больше трех чашек кофе в день

Исследование показало, что кофе защищает от хронического заболевания почек, но также может вызвать нарушение их функций. Все дело в деталях и количестве.

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В последнее время ученые все чаще проводят исследования, чтобы выяснить, как кофе влияет наш организм. С одной стороны мы полагаемся на чашечку свежезаваренного кофе, как на спасительный круг, дарящий необходимую ежедневную дозу кофеина, и он повышает нашу умственную активность и физическую энергию, пишет The Globe And Mail.

С другой же стороны все новые и новые исследования показывают, что употребление кофе влияет на наше здоровье. Например, ранее ученые обнаружили, что потребление кофе влияет на здоровье наших почек. При этом одно исследование свидетельствует о том, что кофе защищает наши почки от хронического заболевания, а другое указывает на то, что кофе связан с нарушением функций почек.

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В новом исследовании ученые из Университета Торонто и итальянского Университета Падуи обнаружили, что связь между употреблением кофе и дисфункцией почек, по-видимому, зависит от вашей генетики и от того, сколько чашек кофе вы пьете в день.

Исследование

Ген CYPIA2 создает фермент, который метаболизирует или расщепляет кофеин, а вариации этого гена влияют на то, как быстро кофеин будет выведен из нашего организма. Любопытно, что приблизительно у половины населения европейского происхождения имеется вариант гена, который делает их медленными метаболизаторами кофеина. Среди выходцев из Южной Азии и чернокожих этот вариант гена встречается в 70%.

В новом исследовании приняли участие 1180 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет с нелеченой гипертонией 1 стадии, которые участвовали в Венецианском исследовании гипертонии и амбулаторной регистрации. Отметим, что это отдельное исследование началось в Италии еще в 1990-х годах и продолжалось до сих пор.

В течение исследования ученые регулярно оценивали артериальное давление и образ жизни, в том числе диету и количество потребляемого реципиентами кофе. Также исследователи провели тестирование ДНК для выявления вариантов гена CYPIA2.

Кроме того, участники ежегодно проходили два анализа крови и мочи, которые включали показатели дисфункции почек, альбуминурию (слишком много альбумина в крови) и гиперфильтрацию (признак стресса почек).

Ученые изучили результаты и обнаружили, что альбуминурия и гиперфильтрация были в три раза выше у заядлых любителей кофе (более трех чашек эспрессо в день) с вариантом гена CYPIA2, который делает их медленными метаболизаторами кофеина, в сравнении с заядлыми кофеманами, которые обладали вариантом гена с быстрым метаболизмом кофеина.

Также исследователи обнаружили, что у любителей кофе, которые медленно метаболизируют кофеин, чаще встречались проблемы с артериальным давлением.

Сколько кофе можно пить в день

По словам ведущего автор исследования, доктора Сары Махдави, три чашки итальянского эспрессо эквивалентны 300 миллиграммам кофеина. Медики советуют не превышать норму в 400 миллиграммов кофеина в день, а беременным и кормящим женщинам лучше снизить его до 300 миллиграммов.

Впрочем авторы исследования теперь настаивают, что количество кофеина необходимо снизить до 200 миллиграммов в день, ведь предыдущие расчеты безопасны "для людей с быстрым метаболизмом".

Что делать?

Если вы не готовы отказаться от лишней чашечки кофе, ученые настоятельно советуют пройти персональный тест, чтобы выяснить ваши генетические особенности CYP1A2.

Кроме того, важно помнить, что грейпфрутовый сок на четверть снижает метаболизм кофеина, тогда как брокколи, цветная и брюссельская капуста напротив — способны повысить его на треть.

Ранее Фокус писал о том, сколько нужно пить чашек кофе в день, чтобы жить дольше.