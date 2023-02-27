Викликає дисфункцію нирок. Вчені розповіли, кому небезпечно пити більше трьох чашок кави на день

Дослідження показало, що кава захищає від хронічного захворювання нирок, але також може спричинити порушення їх функцій. Вся справа в деталях та кількості.

Related video

Останнім часом вчені все частіше проводять дослідження, щоб з'ясувати, як кава впливає на наш організм. З одного боку, ми покладаємося на чашку свіжозавареної кави, як на рятівне коло, що дарує необхідну щоденну дозу кофеїну, і він підвищує нашу розумову активність та фізичну енергію, пише The Globe And Mail.

З іншого боку все нові й нові дослідження показують, що вживання кави впливає на наше здоров'я. Наприклад, раніше вчені виявили, що споживання кави впливає на здоров'я наших нирок. При цьому одне дослідження свідчить, що кава захищає наші нирки від хронічного захворювання, а інше вказує на те, що кава пов'язана з порушенням функцій нирок.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені з Університету Торонто та італійського Університету Падуї виявили, що зв'язок між вживанням кави та дисфункцією нирок, мабуть, залежить від вашої генетики та від того, скільки чашок кави ви п'єте на день.

Дослідження

Ген CYPIA2 створює фермент, який метаболізує чи розщеплює кофеїн, а варіації цього гена впливають на те, як швидко кофеїн буде виведений із нашого організму. Цікаво, що приблизно половина населення європейського походження має варіант гена, який робить їх повільними метаболізаторами кофеїну. Серед вихідців із Південної Азії та чорношкірих цей варіант гена зустрічається у 70%.

У новому дослідженні взяли участь 1180 чоловіків та жінок віком від 18 до 45 років з нелікованою гіпертонією 1 стадії, які брали участь у Венеціанському дослідженні гіпертонії та амбулаторної реєстрації. Зазначимо, що це окреме дослідження розпочалося в Італії ще у 1990-х роках і тривало й досі.

Протягом дослідження вчені регулярно оцінювали артеріальний тиск та спосіб життя, зокрема дієту та кількість споживаної реципієнтами кави. Також дослідники провели тестування ДНК виявлення варіантів гена CYPIA2.

Крім того, учасники щорічно проходили два аналізи крові та сечі, які включали показники дисфункції нирок, альбумінурію (занадто багато альбуміну в крові) та гіперфільтрацію (ознака стресу нирок).

Вчені вивчили результати і виявили, що альбумінурія і гіперфільтрація були втричі вищими у затятих любителів кави (більше трьох чашок еспресо на день) з варіантом гена CYPIA2, який робить їх повільними метаболізаторами кофеїну, порівняно з запеклими кофеманами, які мали варіант гена зі швидким метаболізмом кофеїну.

Також дослідники виявили, що у любителів кави, які повільно метаболізують кофеїн, частіше траплялися проблеми з артеріальним тиском.

Скільки кави можна пити на день

За словами провідного автора дослідження, лікарки Сари Махдаві, три чашки італійського еспресо еквівалентні 300 міліграм кофеїну. Медики радять не перевищувати норму в 400 міліграмів кофеїну на день, а вагітним і жінкам, що годують, краще знизити його до 300 міліграмів.

Втім, автори дослідження тепер наполягають, що кількість кофеїну необхідно знизити до 200 міліграмів на день, адже попередні розрахунки безпечні "для людей зі швидким метаболізмом".

Що робити

Якщо ви не готові відмовитися від зайвої філіжанки кави, вчені дуже радять пройти персональний тест, щоб з'ясувати ваші генетичні особливості CYP1A2.

Крім того, важливо пам'ятати, що грейпфрутовий сік на чверть знижує метаболізм кофеїну, тоді як броколі, цвітна та брюссельська капуста навпаки здатні підвищити його на третину.

Раніше Фокус писав про те, скільки потрібно пити чашок кави на день, щоб жити довше.