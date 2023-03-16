Клопотенко розповів, чи можна пити каву на голодний шлунок

Кава для багатьох є найкращим способом почати новий день. Але чи така вона безпечна?

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Чашка ароматної кави — перше, що роблять більшість людей, прокинувшись уранці. Вважається, що вона допомагає підбадьоритися та розвіяти залишки сну. Проте водночас уже давно не вщухають суперечки, чи не шкідливо пити каву на голодний шлунок. Вивчив це питання і відомий український блогер та кулінар Євген Клопотенко, виклавши висновки на своєму сайті.

Перший момент, який цікавить усіх, чи шкодить кава шлунково-кишковому тракту. За словами Клопотенка, у шлунка маса способів захиститися від шкідливого впливу завдяки товстому шару слизу, що створює щит між слизовою оболонкою і продуктами. Саме тому гаряча та гостра їжа, а також випадково проковтнуті кісточки риби не завдають йому шкоди. Однак варто зазначити, що це за умови, якщо немає захворювань ШКТ і людина не зловживає гарячою та гострою їжею.

Друге запитання, що часто ставиться: "Чи є кава причиною проблем із ШКТ?" Відповідають на нього, Клопотенко посилається на японських учених, які з 2013 року провели масштабне дослідження та з'ясували, чи впливає кава на розвиток виразки та дванадцятиперстної кишки й інших захворювань. У дослідженні брали участь 013 учасників, з яких 5 451 людина постійно пили каву, а 2 562 не вживали її. Зрештою метааналіз не виявив жодного зв'язку споживання кави з появою перелічених хвороб.

Печія, яка може з'явитися після випитої натще чашки кави може бути одним із симптомів гастроезофагеального рефлюксу, оскільки гіркота напою стимулює вироблення шлункової кислоти. Якщо шлунок порожній, печіння відчуватиметься сильніше, ніж якщо запивати кавою їжу.

Багато хто п'є каву зранку, щоб швидше прокинутися Фото: Getty Images

Згідно з іншими дослідженнями, кава натще здатна викликати печію, проте не викликає порушення шлунково-кишкового тракту з різкими болями в животі у здорової людини (диспепсія). Поява печії — привід обмежити вживання кави натще. Про це варто пам'ятати і людям із жовчнокам'яною хворобою, які можуть відчувати дискомфорт після ранкового вживання напою, що стимулює скорочення жовчного міхура.

Щоб відповідь була повнішою, Євген звернувся за коментарем до сімейної лікарки та викладачки педіатрії на кафедрі сімейної медицини в Українській Військово-Медичній академії Марини Сікорської.

Вона зазначила, що кава дійсно запускає процес вироблення шлункової кислоти.

"Але наш шлунково-кишковий тракт встелений потужним шаром слизу, який захищає нашу травну систему від травмування. Тобто, якщо ви здорова людина, яка не має хронічних запальних захворювань травної системи, то все у вас буде добре. Як це дізнатися? Після випитої чашки кави ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, печії, кислотності в ротовій порожнині або болю в шлунку, значить, все добре", — підкреслила лікарка.

Сікорська також зазначила зв'язок між гормонами та кавою.

"Скажімо, кортизол, який відповідає за рівень стресу. Коли ви прокидаєтеся, він у максимальній кількості, а кофеїн може його ще більше активувати. Тому можуть виникнути відчуття перевантаження, спалах енергії та яскраві емоції, часто негативні. Після чого слідує спад, враження, що не вистачає сил, поганий настрій. Тому якщо ви помічаєте роздратування зранку, спробуйте випити каву не відразу після пробудження, а за кілька годин", — додала вона.

Щоб не було порушень з боку різних органів і систем, каву потрібно вживати в міру. До чотирьох чашок на день — це в межах норми. Якщо ж після вживання кави натщесерце є дискомфорт, краще обмежити вживання або не пити її на голодний шлунок.

Раніше Фокус писав, кому небезпечно пити каву понад три рази на день.