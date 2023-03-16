91-летняя супермодель появилась на обложке Vogue

Кармен Делль'Орефиче начала свою карьеру модели еще в середине прошлого века. И она до сих пор шутит, что за последнее время у нее было больше обложек, чем в юности.

Related video

91-летняя супермодель Кармен Делль'Орефиче появилась на обложке Vogue CS. Она является одной из самых известных моделей в мире. Ведь она начала сниматься еще в 13 лет. Но если сейчас Кармен занимается модельным бизнесом для удовольствия, то в юности, как она рассказала в интервью, она делала это по более прозаичной причине: просто чтобы не голодать.

Кармен Делль'Орефиче появилась на обложке "Vogue Чехословакия" и дала короткое интервью. Модельная карьера, которая длится уже более семидесяти лет, обеспечила ей упоминание в Книге рекордов Гиннесса, как подиумной модели с самой долгой карьерой.

Кармен Делль'Орефиче на обложке Vogue CS

И хотя перед камерами Кармен кажется спокойной и расслабленной, ее жизнь — это история настойчивости и упорного труда. Она родилась в семье венгерских и итальянских иммигрантов, а впервые начала сниматься еще в 13 лет и только для того, чтобы узнать, что фото были "провальными".

Однако уже в 15 лет она впервые появилась на обложке Vogue и уже сама осталась недовольна снимком, считая, что фотограф сделал ее некрасивой и "похожей на мальчика".

Будучи ребенком из бедной семьи, она добиралась до своей первой работы на роликовых коньках, чтобы сэкономить деньги на еду и аренду для своей матери. Вечером шили платья для других моделей.

Спустя семь десятилетий Кармен, которую сейчас представляет IconicFocus Models, решила поработать с известным фотографом Альбертом Уотсоном.

Модель отмечает, что не смотря на преклонный возраст, чувствует себя отлично. А о своем тяжелом детстве рассказывает без прикрас. Начало ее карьеры разительно отличается от того, как начинают работать в мире моды современные девушки.

Кармен Делль'Орефиче для Vogue CS

Кармен вспоминает, что ее мать и отец развелись, так что во время Великой депрессии ее воспитывала только мать. Она выступала на Бродвее, в том числе и в знаменитом "Шоу Зигфрида".

"Пока мне не исполнилось пять лет, моя жизнь проходила за кулисами, где я ждала, пока моя мать сойдет со сцены и заберет меня домой", — Кармен говорит, что они часто меняли скромные квартирки, где даже не было для нее отдельной кровати.

"Мой отец был скрипачом, играл в симфоническом оркестре, все время путешествовал, а в кризисные годы присылал нам столько денег, сколько мог. Они с мамой несколько раз пытались жить вместе, но у них не вышло. Но это не мешало моему отцу видеться со мной всякий раз, когда у него было время. Иногда проходили целые годы между нашими встречами", — говорит супермодель. Они были близки с отцом и в 73 года он умер у нее на руках.

"Моделью я стала совершенно случайно. Я даже не видела в этом ничего гламурного. Это просто была работа, которую я хорошо выполняла, чтобы получать деньги и помогать хоть немного своей матери", — говорит Кармен.

Ее отношения с модой начались с выкроек из Vogue. Мать Кармен шила для них и на заказ на своей швейной машинке, хотя иногда ее приходилось закладывать в ломбарде, чтобы купить еды и заплатить за аренду.

"Если бы обстоятельства сложились немного иначе, возможно, я могла бы стать дизайнером", — шутит модель.

По словам Кармен, если бы она не стала моделью, то у нее бы все равно сохранилась потребность разбираться во всех тонкостях того, как все устроено.

"Мне бы еще нужно было найти дорогу к людям, бороться с собственной праздностью и ленью, я была бы вовлечена и заинтересована, старалась бы поступать правильно даже тогда, когда рядом никого нет. Работа моделью стала для меня отличным источником финансов, я смогла освоить профессию и в то же время я смогла познавать, как устроен мир, частью которого я являюсь — и с каждым днем, что я живу, я стараюсь быть частью этого", — а в своей работе Кармен Делль'Орефиче больше всего нравиться видеть и примерять наряды, которые только входят в моду. А также знакомиться и общаться с талантливыми и умными людьми.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю Кармен Делль'Орефиче, а также о том, как в 91 год она снялась обнаженной для глянца.