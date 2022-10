Старейшая в мире 91-летняя модель Кармен Делль'Орефиче сфотографировалась топлесс

Кармен Делль'Орефиче начала сниматься для Vogue еще в 1947 году и до сих пор выходит на подиум

Старейшая в мире супермодель Кармен Делл'Орефиче в 91 год снялась топлесс для журнала New You. И дала короткое интервью, пишет Page Six.

Для обложки супермодель, которая предпочитает, чтобы ее называли просто – Кармен, сфотографировалась с 69-летней моделью Беверли Джонсон, которая вошла в историю, как первая афроамериканка появившаяся на обложке Vogue в 1974 году.

[ + – ] Кармен Делль'Орефиче и Беверли Джонсон Фото: New You

Икона стиля впервые появилась на обложке журнала Vogue, когда ей было всего 16 лет, и сейчас, более семи десятилетий спустя, она все является суперзвездой в мире моды. На протяжении многих лет она снималась в рекламных кампаниях таких крупных брендов, как Target, Rolex и Sephora, а также появлялась в таких журналах, как Harper’s Bazaar и Vanity Fair.

[ + – ] Кармен Делль'Орефиче снялась топлесс в 91 год Фото: New You

В коротком интервью Кармен раскрыла рецепт своей молодости. По ее словам – главное уделять себе то же внимание, что и своим детям.

"Мужчины и женщины должны заботиться о себе и любить себя. Один из секретов поддержания красоты — это делать то же, что вы делаете для ребенка. Вы воспитываете и кормите детей с любовью. Вот что мы должны делать с собой: заботиться о себе, любить себя и давать себе такую ​​энергию", — объяснила она.

Кармен Делль'Орефиче родилась в Нью-Йорке 3 июня 1931 года в семье венгерской танцовщицы и итальянского скрипача. Отец с ними не жил и девочке пришлось работать с юных лет, чтобы помочь матери. Она стала моделью в 13 лет после того, как в общественном автобусе к ней подошла жена фотографа Германа Ландшоффа.

К 15 годам она подписала контракт с Vogue, ей платили по 7,50 долларов в час.

"Фотограф Ирвинг Пенн посоветовал мне стараться дышать как можно меньше и не двигаться", — вспоминала она о своей первой фотосессии для Vogue.

Впрочем, свой дебют для обложки в 16 лет Кармен вспоминает неохотно, по ее словам, снимком она осталась недовольна.

"Помню, как, вышла из автобуса и увидела связанную веревкой стопку журналов около газетного киоска. Взглянув на свое изображение, я залилась слезами. Я просто ненавидела этот снимок: мои волосы были стянуты в пучок, и я была похожа на мальчика", — вспоминает Кармен снимок, сделанный Эрвином Блюменфельдом.

[ + – ] Кармен Делль'Орефиче со своей первой обложкой Фото: Facebook Carmen Dell'Orefice

И хотя она процветала в индустрии моды, стала музой Сальвадора Дали и познакомилась с Сесилом Битоном, она все еще собирала пустые бутылки и так и не могла позволить себе телефон, так что из Condé Nast к ней приходил посыльный с оповещением о фотосессии.

Она недоедала и ездила съемки на роликах, потому что у нее не было денег на автобус.

Юная модель была настолько худой, что врачам пришлось делать ей уколы, чтобы спровоцировать половое созревание.

На протяжении многих лет она также позировала для Vanity Fair и Harper's Bazaar; она подписала контракт с модельным агентством Ford в 1953 году, но ушла из модельного бизнеса в 1959 году.

Однако после почти 20 лет отсутствия в центре внимания Кармен вернулась в индустрию моды в 1978 году и с тех пор не сбавляла оборотов.

Она снималась в рекламных кампаниях таких крупных брендов, как Target, Rolex, Sephora и H&M, а также выходила на подиум в показах Anna Sui, Stéphane Rolland, Thierry Mugler и Guo Pei.

Кармен отмечает, что за последние 25 лет у нее было больше обложек, чем в юности. Потому что тогда модели были скорей иллюстрацией, а не личностью.

[ + – ] Кармен Делль'Орефиче в 1950 году Фото: Getty Images

Супермодель трижды была замужем, в первом браке с Билли Майлзом ей пришлось сделать три нелегальных аборта и пластику носа, потому что его не устраивала ее внешность, он отбирал у нее деньги и занижал ее самооценку. Она родила дочь Лору, которая сейчас работает психотерапевтом, и развелась.

Последний брак Кармен с архитектором Ричардом Капланом продлился 11 лет. А в модельный бизнес ее вернул фотограф Норман Паркинсон в 1978 году.

Он придумал не закрашивать, а напротив, подчеркнуть ее седину, что и сделало Кармен иконой стиля. Она дважды теряла все деньги, но все еще считает себя оптимисткой и с удовольствием выходит на подиум.