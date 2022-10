Найстаріша у світі 91-річна модель Кармен Делль'Орефіче сфотографувалася топлес

Кармен Делль'Орефіче почала зніматися для Vogue ще в 1947 році і досі виходить на подіум

Найстаріша у світі супермодель Кармен Делл'Орефіче в 91 рік знялася топлес для журналу New You. І дала коротке інтерв'ю, пише Page Six.

Для обкладинки супермодель, яка вважає за краще, щоб її називали просто — Кармен, сфотографувалася з 69-річною моделлю Беверлі Джонсон, яка увійшла в історію, як перша афроамериканка, що з'явилася на обкладинці Vogue у 1974 році.

[ + – ] Кармен Делль'Орефіче та Беверлі Джонсон Фото: New You

Ікона стилю вперше з'явилася на обкладинці журналу Vogue, коли їй було всього 16 років, і зараз, понад сім десятиліть, вона все є суперзіркою у світі моди. Протягом багатьох років вона знімалася в рекламних кампаніях таких великих брендів, як Target, Rolex та Sephora, а також з'являлася у таких журналах, як Harper's Bazaar та Vanity Fair.

[ + – ] Кармен Делль'Орефіче знялася топлес в 91 рік Фото: New You

У короткому інтерв'ю Кармен розкрила рецепт молодості. За її словами — головне приділяти собі ту ж увагу, що й своїм дітям.

"Чоловіки і жінки повинні піклуватися про себе і любити себе. Один із секретів підтримки краси — це робити те саме, що ви робите для дитини. Ви виховуєте і годуєте дітей з любов'ю. Ось що ми повинні робити з собою: піклуватися про себе, любити себе і давати собі таку енергію", — пояснила вона.

Кармен Делль'Орефіче народилася в Нью-Йорку 3 червня 1931 року в сім'ї угорської танцівниці та італійського скрипаля. Батько з ними не жив, і дівчинці довелося працювати з юних літ, щоб допомогти матері. Вона стала моделлю у 13 років після того, як у громадському автобусі до неї підійшла дружина фотографа Германа Ландшоффа.

До 15 років вона підписала контракт із Vogue, їй платили по 7,50 доларів на годину.

"Фотограф Ірвінг Пенн порадив мені намагатися дихати якнайменше і не рухатися", — згадувала вона про свою першу фотосесію для Vogue.

Втім, свій дебют для обкладинки у 16 років Кармен згадує неохоче, за її словами, знімком вона залишилася незадоволеною.

"Пам'ятаю, як, вийшла з автобуса і побачила пов'язану мотузкою стопку журналів біля газетного кіоску. Поглянувши на своє зображення, я залилася сльозами. Я просто ненавиділа цей знімок: моє волосся було стягнуте в пучок, і я була схожа на хлопчика", — згадує Кармен знімок, зроблений Ервін Блюменфельд.

[ + – ] Кармен Делль'Орефіче зі своєю першою обкладинкою Фото: Facebook Carmen Dell'Orefice

І хоча вона процвітала в індустрії моди, стала музою Сальвадора Далі і познайомилася з Сесілом Бітоном, вона все ще збирала порожні пляшки і так і не могла дозволити собі телефон, тому з Condé Nast до неї приходив посильний зі сповіщенням про фотосесію.

Вона недоїдала і їздила на зйомки на роликах, бо не мала грошей на автобус.

Юна модель була настільки худою, що лікарям довелося робити їй уколи, щоб спровокувати статеве дозрівання.

Протягом багатьох років вона також позувала для Vanity Fair та Harper's Bazaar; вона підписала контракт із модельним агентством Ford у 1953 році, але пішла з модельного бізнесу у 1959 році.

Однак після майже 20 років відсутності в центрі уваги Кармен повернулася в індустрію моди в 1978 році і з того часу не зменшувала обертів.

Вона знімалася в рекламних кампаніях таких великих брендів, як Target, Rolex, Sephora та H&M, а також виходила на подіум у показах Anna Sui, Stéphane Rolland, Thierry Mugler та Guo Pei.

Кармен зазначає, що за останні 25 років вона мала більше обкладинок, ніж у юності. Тому що тоді моделі були ймовірніше ілюстрацією, а не особистістю.

[ + – ] Кармен Делль'Орефіче у 1950 році Фото: Getty Images

Супермодель тричі була одружена, у першому шлюбі з Біллі Майлзом їй довелося зробити три нелегальні аборти та пластику носа, тому що його не влаштовувала її зовнішність, він відбирав у неї гроші і занижував її самооцінку. Вона народила дочку Лору, яка зараз працює психотерапевтом, і розлучилася.

Останній шлюб Кармен з архітектором Річардом Капланом тривав 11 років. А у модельний бізнес її повернув фотограф Норман Паркінсон у 1978 році.

Він придумав не зафарбовувати, а навпаки, підкреслити її сивину, що й зробило Кармен іконою стилю. Вона двічі втрачала всі гроші, але все ще вважає себе оптимісткою і із задоволенням виходить на подіум.