Коти стали героями нового номера Vogue Arabia

В арабському глянці вирішили поєднати коштовності та котів. Вибрали моделей порід мейн-кун і британської короткошерстої.

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У новому номері Vogue Arabia вирішили, що демонструвати коштовності на моделях — це нудно. І запросили позувати котів. Вибрали пухнастих моделей найпопулярніших порід: мейн-куна і короткошерстого "британця". Фото з'явилися в офіційному акаунті глянцю.

"Цього місяця ми запросили Макавіті стати частиною Vogue Arabia. У нашому новому номері котячий шарм посідає центральне місце, оскільки розкішні прикраси чудово пасують пухнастим друзям", — написали в повідомленні під фото автори фотосесії.

Коти для Vogue Arabia

Моделі на фото теж були — вони тримали котиків.

Мейн-кун і британський короткошерстий кіт приміряли дизайнерські прикраси від брендів Cartier, Chanel, Chaumet, Chopard, Boucheron і Bulgari.

Коти для Vogue Arabia

Макавіті, якого згадали в повідомленні, це герой мюзиклу "Кішки" Ендрю Ллойда Вебера, а також кіт-персонаж зі збірки віршів Т. С. Еліота 1939 року "Книга практичних кішок Старого Поссума".

Макавіті — хитрий злочинець і шахрай, у вірші про нього йдеться: "Макавіті, Макавіті, таємничий Макавіті! Він — диявол в образі кота, його ви не виправите".

А в мюзиклі він головний антагоніст, що володіє містичними здібностями.

Нагадаємо, однією з найзнаменитіших кішок у світі є кішечка Шупетт, яка належала покійному Карлу Лагерфельду. Шупетт літала з господарем на приватних літаках, позувала для фото і успадкувала частину його статків.

Ще раптову популярність здобув кіт Клаудії Шиффер. Кота Чіпа взяли у фільм "Аргайл", коли, як сказав її чоловік Меттью Вон, кіт-зірка з агентства відмовлявся співпрацювати. Чіп виходив на червону доріжку і з'явився з господинею на обкладинці Vogue.