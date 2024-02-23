"Радує наш дім": у Туреччині кошеня Белла ледь не зірвало засідання уряду (відео)

Мер турецького міста Бейкоз Мурат Айдин у Всесвітній день кішок показав кадри з Беллою. Це була їхня перша зустріч і остання участь домашньої тварини в засіданні.

Related video

У Туреччині маленьке кошеня стало зіркою мережі після того, як ледь не зірвало засідання політичного керівництва одного з міст. Кадри з ним опублікував мер Бейкоза Мурат Айдин на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Важливо

"Вижила й чекала": у Херсоні кішка, яка загубилася під час боїв, за рік повернулася до господині (відео)

Публікація очільника міста була зроблена у Всесвітній день котів — 17 лютого. Він опублікував кадри з кошеням на ім'я Белла, яке живе в муніципалітеті. На ролику вона підходить до Мурата Айдина, поки той віщає з трибуни в мікрофон, намагається всіляко завадити йому і вимагала ласки.

"Це була наша перша зустріч із Беллою. Це також був її перший і останній досвід координаційної зустрічі. Зараз вона ще більше виросла і разом зі своїм братом тішить наш дім", — ідеться в повідомленні.

Найімовірніше, стався інцидент ще раніше, проте пост вирішили приурочити до свята.

Більше кадрів з Беллою опубліковано в мережі не було, проте вона вже встигла стати зіркою мережі після вірусної публікації.

До слова, 28 грудня повідомлялося, що в Китаї набирає популярності дивна пластична операція для тварин. Вартість послуги з формування вух у кішки або собаки, як у Міккі Мауса, коштує 40 доларів. Більшість ветеринарів виступають проти такої процедури, стверджуючи, що вона загрожує для тварини психологічним стресом і фізичним болем, але господарі продовжують це робити.

"Наразі в Китаї немає жодних юридичних обмежень на цю операцію. Це моральне питання. Як ветеринари, ми дотримуємося принципу благополуччя тварин і не виступаємо за такі операції. Колеги, з якими я стикався, мовчазно проти таких операцій", — сказав декан Міжнародного медичного центру для домашніх тварин Лю Юндун.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Хлою Кардаш'ян звинувачують у "фейстюнінгу" фотографій її кішки. Користувачі мережі зазначили, що кішки породи "Російська блакитна" від природи дуже симпатичні. Фотографії кішки на прізвисько Грей Кітті просто не потребують редагування.