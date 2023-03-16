91-річна супермодель з'явилася на обкладинці Vogue

Кармен Делль'Орефіче розпочала свою кар'єру моделі ще в середині минулого століття. І вона досі жартує, що останнім часом у неї було більше обкладинок, ніж у юності.

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91-річна супермодель Кармен Делль'Орефіче з'явилася на обкладинці Vogue CS. Вона є однією з найвідоміших моделей у світі. Адже вона почала зніматись ще у 13 років. Але якщо зараз Кармен займається модельним бізнесом для задоволення, то в юності, як вона розповіла в інтерв'ю, вона робила це з прозаїчних причин: просто щоб не голодувати.

Кармен Дел'Орефіче з'явилася на обкладинці "Vogue Чехословаччина" і дала коротке інтерв'ю. Модельна кар'єра, яка триває вже понад сімдесят років, забезпечила їй згадку в Книзі рекордів Гіннесса як подіумної моделі з найдовшою кар'єрою.

Кармен Делль'Орефіче на обкладинці Vogue CS

І хоча перед камерами Кармен здається спокійною і розслабленою, її життя — це історія наполегливості та завзятої праці. Вона народилася в сім'ї угорських та італійських іммігрантів, а вперше почала зніматися ще у 13 років і лише для того, щоб дізнатися, що фото були "провальними".

Проте вже в 15 років вона вперше з'явилася на обкладинці Vogue і вже сама залишилася незадоволеною знімком, вважавши, що фотограф зробив її негарною і "схожою на хлопчика".

Будучи дитиною з бідної сім'ї, вона ддобиралась до своєї першої роботи на роликових ковзанах, щоб заощадити гроші на їжу та оренду для своєї матері. Увечері вони шили сукні для інших моделей.

Через сім десятиліть Кармен, яку зараз представляє Iconic Focus Models, вирішила попрацювати з відомим фотографом Альбертом Вотсоном.

Модель зазначає, що попри її похилий вік, почувається добре. А про своє важке дитинство розповідає без прикрас. Початок її кар'єри разюче відрізняється від того, як починають працювати у світі моди сучасні дівчата.

Кармен Делль'Орефіче для Vogue CS

Кармен згадує, що її мати та батько розлучилися, тож під час Великої депресії її виховувала лише мати. Вона виступала на Бродвеї, зокрема й у знаменитому "Шоу Зігфріда".

"Поки мені не виповнилося п'ять років, моє життя проходило за лаштунками, де я чекала, поки моя мати зійде зі сцени і забере мене додому", — Кармен каже, що вони часто міняли скромні квартирки, де навіть не було для неї окремого ліжка.

"Мій батько був скрипалем, грав у симфонічному оркестрі, весь час подорожував, а у кризові роки надсилав нам стільки грошей, скільки міг. Вони з мамою кілька разів намагалися жити разом, але у них не вийшло. Але це не заважало моєму батькові бачитися з мною щоразу, коли він мав час. Іноді проходили цілі роки між нашими зустрічами", — каже супермодель. Вони були близькі з батьком і у 73 роки він помер у неї на руках.

"Моделлю я стала випадково. Я навіть не бачила в цьому нічого гламурного. Це просто була робота, яку я добре виконувала, щоб отримувати гроші і допомагати хоч трохи своїй матері", — каже Кармен.

Її відносини з модою почалися з викрійок з Vogue. Мати Кармен шила для них і на замовлення на своїй швейній машинці, хоча іноді її доводилося закладати в ломбарді, щоб купити їжу та заплатити за оренду.

"Якби обставини склалися трохи інакше, можливо, я могла б стати дизайнером", — жартує модель.

За словами Кармен, якби вона не стала моделлю, то в неї все одно збереглася б потреба розбиратися у всіх тонкощах того, як усе влаштовано.

"Мені б ще потрібно було знайти дорогу до людей, боротися з власним ледарством і лінощами, я була б залучена і зацікавлена, намагалася б чинити правильно навіть тоді, коли поряд нікого немає. Робота моделлю стала для мене чудовим джерелом фінансів, я змогла освоїти професію і водночас я змогла пізнавати, як улаштований світ, частиною якого я є — і з кожним днем, що я живу, я намагаюся бути частиною цього", — а в своїй роботі Кармен Делль'Орефіче найбільше подобається бачити і приміряти вбрання які тільки входять у моду. А також знайомитися та спілкуватися з талановитими та розумними людьми.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію Кармен Делль'Орефіче, а також про те, як у 91 рік вона знялася оголеною для глянцю.