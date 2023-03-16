Дом актера Билла Мюррея в Нью-Йорке продается за 2,07 миллиона долларов (фото)

Знаменитый актер жил в этом доме, когда получил свою первую главную роль в фильме.

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Дом 72-летнего американского актера Билла Мюррея в пригороде Нью-Йорка, где он жил на пике своей карьеры в 1980-х годах, продается за 2,07 миллиона долларов. Об этом пишет The Post.

Особняк, известный как The Manse, находится всего в 25 минутах езды от города. Дом построен в 1868 году в стиле неоготики. В 2016 году он прошел реставрацию стоимостью 1 миллион долларов.

В здании есть четыре спальни и три ванные комнаты, передняя и задняя веранда, а также викторианский камин. Возможно, самая интересная часть дома — это ванна на первом этаже, в которой когда-то жила Ума Турман.

Дом находится в нескольких минутах ходьбы от реки Гудзон, теннисных кортов и библиотеки.

Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty

У Мюррея до сих пор есть еще один дом поблизости, который он купил сразу после того, как покинул этот дом.

Напомним, в последние годы Мюррей был предметом споров из-за обвинений в насилии или сексуальных домогательствах со стороны коллег по съемочной площадке.

Также Фокус писал, что весной прошлого года появились слухи о том, что съемочный процесс фильма Азиза Азари был приостановлен из-за "неподобающего поведения" актера. По словам инсайдера, Мюррей пытался поцеловать коллегу, а затем свалил ее на кровать. Кого именно пытался совратить Билл неизвестно.