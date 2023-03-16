Будинок актора Білла Мюррея у Нью-Йорку продається за 2,07 мільйона доларів (фото)

Знаменитий актор жив у цьому будинку, коли одержав свою першу головну роль у фільмі.

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Будинок 72-річного американського актора Білла Мюррея у передмісті Нью-Йорка, де він жив на піку своєї кар'єри у 1980-х роках, продається за 2,07 мільйона доларів. Про це пише The Post.

Особняк, відомий як The Manse, знаходиться всього за 25 хвилин їзди від міста. Будинок збудований у 1868 році в стилі неоготики. 2016 року він пройшов реставрацію вартістю 1 мільйон доларів.

У будівлі є чотири спальні та три ванні кімнати, передня та задня веранда, а також вікторіанський камін. Можливо, найцікавіша частина будинку — це ванна на першому поверсі, де колись жила Ума Турман.

Будинок знаходиться за кілька хвилин ходьби від річки Гудзон, тенісних кортів та бібліотеки.

Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty Фото: Ellis Sotheby’s International Realty

У Мюррея досі є ще один будинок поблизу якого він купив відразу після того, як покинув цей будинок.

Нагадаємо, останніми роками Мюррей був предметом суперечок через звинувачення в насильстві чи сексуальних домаганнях з боку колег зі знімального майданчика.

Також Фокус писав, що навесні минулого року з'явилися чутки про те, що знімальний процес фільму Азіза Азарі було припинено через "неналежну поведінку" актора. За словами інсайдера, Мюррей намагався поцілувати колегу, а потім звалив її на ліжко. Кого саме намагався спокусити Білл невідомо.