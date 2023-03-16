Легко обидеть: три самых ранимых знака Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые склонны к эмоциональному восприятию действительности и часто затаивают обиды на окружающих.

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Рыбы

Рыбы не склонны к яркому проявлений эмоций, но в глубине души они очень ранимы. Одно неправильно подобранное слово может глубоко задеть их чувства, и обида эта может остаться с ними надолго. Но при этом они всегда открыты к извинениям и не будут демонстративно игнорировать раскаяние своего обидчика.

Стрелец

Стрельцы имеют немного болевых точек и не склонны к мелким обидам, но если вы неаккуратно выразились на тему, которая является болючей для Стрельцов — они могут испытать большую обиду. Эту ситуацию будет сложно исправить, ведь Стрельцы не умеют притворяться и им очень сложно прощать людей.

Телец

Тельцы очень самолюбивы, поэтому любая критика в их сторону, а особенно необоснованная, может ранить их, понизить самооценку и заставить обижаться долгое время. А вот что касается обид в отношениях — то для Тельцов это больше инструмент для привлечения внимания, нежели что-то серьезное.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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