Легко образити: три найвразливіші знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які схильні до емоційного сприйняття дійсності й часто приховують образи на оточення.

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Риби

Риби не схильні до яскравих проявів емоцій, але в глибині душі вони дуже вразливі. Одне неправильно підібране слово може глибоко зачепити їхні почуття, і ця образа може залишитися з ними надовго. Але водночас вони завжди відкриті до вибачень і не будуть демонстративно ігнорувати каяття свого кривдника.

Стрілець

Стрільці мають трохи больових точок і не схильні до дрібних образ, але якщо ви неакуратно висловилися на тему, яка є болючою для Стрільців, вони можуть відчути велику образу. Цю ситуацію буде складно виправити, адже Стрільці не вміють прикидатися і їм дуже складно пробачати людям.

Телець

Тельці дуже самолюбні, тому будь-яка критика в їхній бік, а особливо необґрунтована, може ранити їх, знизити самооцінку та змусити ображатися довгий час. А от щодо образ у стосунках, то для Тельців це скріше інструмент для привернення уваги, ніж щось серйозне.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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