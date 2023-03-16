Сложно, но возможно. Семь способов завести друзей во взрослом возрасте

Знакомство с новыми людьми может быть трудным. Но хоть заводить друзей и нелегко, но вполне возможно.

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Обычно люди заводят друзей в достаточно юном возрасте: еще в детстве, когда ходят в школу и посещают университет. Позже они заводят знакомства на работе. Но что делать, если школьные товарищи разъехались, а в офисе так и не удалось ни с кем подружиться, а без приятелей жизнь кажется не слишком приятной. Есть семь способов найти друзей даже во взрослом возрасте, когда так нелегко менять свои привычки и впускать в свою жизнь кого-то нового. Об этом пишет Cnet.

Почему важна дружба?

Мы социальные существа. Нам нужна человеческая связь, чтобы быть счастливыми. Но дружба важна не только потому, что быть одиноким куда хуже. Друзья способствуют улучшению общего состояния здоровья. С ними можно поговорить, друзья предлагают эмоциональную поддержку, которая поможет вам справиться с тем, что вы испытываете. Будь то финансовое напряжение или проблемы с психическим здоровьем, общение с друзьями может помочь разобраться в своих чувствах.

Дружба предлагает ощутимые краткосрочные и долгосрочные преимущества для вашего психического и физического здоровья, которые вы не можете получить в одиночку.

Преимущества дружбы таковы:

Улучшение физического здоровья. Исследования показывают, что наличие друзей может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления и ослабления иммунной функции.

Друзья уменьшают чувства одиночества и социальной изоляции. Близкие дружеские отношения помогут вам не чувствовать себя изгоем.

Повышение вашей самооценки. Почему? Потому с близкими людьми, которые вас поддерживают, вам эмоционально проще переживать неудачи и радостней праздновать успехи.

Друзья помогают справиться со стрессом. Исследования показали, что люди у которых есть друзья, как правило, лучше справляются со стрессом и потрясениями.

Во взрослом возрасте друзей найти нелегко. Социальные сети, конечно, помогают, но ставя лайки и комментируя фотографии вы создаете иллюзию близости. Также пугает перспектива быть отвергнутым или непонятым.

Исследования показали, что те, кто предполагает, что их отвергнут, кажутся холодными и замкнутыми, что отталкивает людей.

Но есть семь способов завести друзей, даже когда вам кажется, что это невозможно.

1. Убедитесь, что вы знаете, чего хотите

Определение того, чего вы хотите, — это то, с чего каждый должен начать. Прежде чем делать что-либо еще, подумайте о том, чего вы хотите от отношений, которые пытаетесь построить. Сколько времени и усилий вы готовы потратить на то, чтобы найти дружбу и поддерживать ее впоследствии? Какого друга вы ищете?

Помните, что дружба — это улица с двусторонним движением. И когда вы просите поддержки у своих друзей, делайте это с пониманием того, что такую же поддержку готовы оказать и вы.

2. Покажите себя

В этом совете нет ничего хвастливого. Но для того, чтобы найти друзей придется поработать. Выставить себя напоказ означает выйти за пределы своей зоны комфорта. Отличное место для начала — ваше сообщество. Посещайте мероприятия, общественные собрания, вечеринки и прочие светские мероприятия.

Будьте уверены, там тоже будут люди, которые хотят с кем-то познакомиться и найти себе близких по духу товарищей. Но, выходя из зоны комфорта, не совершайте над собой насилие, делайте это так, чтобы испытывать поменьше стресса и начинайте с малого.

3. Попробуйте онлайн-группы

Хоть соцсети и создают иллюзию дружбы, но зачастую они бывают и полезны. Ведь многие люди предпочитают онлайн-общение, потому что там нет необходимости выходить на улицу и встречаться лично. Это отличный выбор для людей, страдающих тревогой или замкнутых в себе.

Использование онлайн-групп по интересам, таких как игровые серверы или группы поддержки, дают людям возможность найти приятелей по интересам по всему миру. И это очень неплохо.

4. Устройте вечеринку

Это не для всех, но если вы общительный человек, то вы можете организовать какое-то мероприятие и познакомиться на нем с новыми людьми. Это не обязательно должна быть именно вечеринка: вечер настолок, просмотр спортивного события или проведение викторины тоже подойдет. Что бы это ни было, идея состоит в том, чтобы провести общественное мероприятие на своих условиях — вы выбираете, когда оно будет, каким и составляете список гостей.

Если вас смущает мысль о том, чтобы собрать группу незнакомцев во имя дружбы, не волнуйтесь. Вы можете использовать свое социальное собрание как своего рода сетевое мероприятие. Пригласите друзей, которые у вас уже есть, и попросите их привести с собой одного нового человека, когда они придут.

5. Заходите в приложения (но по-дружески)

Подбирать друзей сложно. Иногда вам нужен алгоритм, чтобы помочь вам найти их. Подобно приложениям для знакомств, существуют приложения, специально разработанные для знакомства и дружбы с людьми. Все, что вам нужно сделать, это создать профиль, добавив несколько фотографий и пару строчек о себе и вы готовы к общению. Во многих приложениях существуют фильтры по возрасту, полу и интересам.

6. Займитесь волонтерской деятельностью

В украинских реалиях – это особенно актуально. Сейчас существует огромное количество волонтерских организаций в которых всегда требуются люди. И таким образом вы сделате сразу два хороших дела: поможете тем, кому сейчас нелегко и найдете новых знакомых.

7. Время для себя

Заводить друзей во взрослом возрасте — это процесс. Вас будут ожидать пики и спады обратной связи. Постарайтесь, чтобы ваша самооценка не была связана с поиском друзей. Помните, что самый лучший друг – это вы сами. Так что позаботьтесь о себе, побалуйте себя вещами, которые вам нравятся: это может быть что угодно, начиная от просмотра фильма и заканчивая кулинарными курсами. И когда вы будете в гармонии с собой, найти друзей будет куда проще.

Напомним, ранее Фокус писал, как распознать "нарцисса" и манипулятора в отношениях.