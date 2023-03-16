Важко, але можливо. Сім способів завести друзів у дорослому віці

Знайомство з новими людьми може бути важким. Але хоч заводити друзів і нелегко, але цілком можливо.

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Зазвичай люди заводять друзів у юному віці: ще в дитинстві, коли ходять до школи і відвідують університет. Пізніше вони заводять знайомства на роботі. Але що робити, якщо шкільні товариші роз'їхалися, а в офісі так і не вдалося ні з ким потоваришувати, а без друзів життя здається не надто приємним. Є сім способів знайти друзів навіть у дорослому віці, коли так нелегко змінювати свої звички та впускати у своє життя когось нового. Про це пише Cnet.

Чому важлива дружба

Ми — соціальні істоти. Нам потрібний людський зв'язок, щоб бути щасливими. Але дружба важлива не лише тому, що бути самотнім значно гірше. Друзі сприяють покращенню загального стану здоров'я. З ними можна поговорити, друзі пропонують емоційну підтримку, яка допоможе вам впоратися з тим, що ви відчуваєте. Будь то фінансове напруження або проблеми з психічним здоров'ям, спілкування з друзями може допомогти розібратися у своїх почуттях.

Дружба пропонує відчутні короткострокові та довгострокові переваги для вашого психічного та фізичного здоров'я, які ви не можете отримати поодинці.

Переваги дружби такі:

Поліпшення фізичного здоров'я. Дослідження показують, що наявність друзів може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, високого кров'яного тиску та ослаблення імунної функції.

Друзі зменшують почуття самотності та соціальної ізоляції. Близькі дружні стосунки допоможуть вам не почуватися ізгоєм.

Підвищення вашої самооцінки. Чому? Тому з близькими людьми, які вас підтримують, вам емоційно простіше переживати невдачі та радісніше святкувати успіхи.

Друзі допомагають упоратися зі стресом. Дослідження показали, що люди у яких є друзі, як правило, краще справляються зі стресом та потрясіннями.

У дорослому віці друзів знайти нелегко. Соціальні мережі, звичайно, допомагають, але поставивши лайки та коментувавши фотографії ви створюєте ілюзію близькості. Також лякає перспектива бути відкинутим чи незрозумілим.

Дослідження показали, що ті, хто припускає, що їх відкинуть, здаються холодними та замкнутими, що відштовхує людей.

Але є сім способів завести друзів, навіть коли вам здається, що це неможливо.

1. Переконайтеся, що знаєте, чого хочете

Визначення того, чого ви хочете, це те, з чого кожен повинен почати. Перш ніж робити щось ще, подумайте про те, чого ви хочете від стосунків, які намагаєтесь збудувати. Скільки часу та зусиль ви готові витратити на те, щоб знайти дружбу та підтримувати її згодом? Якого друга ви шукаєте?

Пам'ятайте, що дружба – це вулиця з двостороннім рухом. І коли ви просите підтримки у своїх друзів, робіть це з розумінням того, що таку підтримку готові надати і ви.

2. Покажіть себе

У цієї поради немає нічого хвалькуватого. Але для того, щоб знайти друзів, доведеться попрацювати. Виставити себе напоказ означає вийти за межі своєї зони комфорту. Відмінне місце для початку – ваша спільнота. Відвідуйте заходи, громадські збори, вечірки та інші світські події.

Будьте впевнені, там також будуть люди, які хочуть з кимось познайомитися і знайти собі близьких за духом товаришів. Але, коли ви вийдете із зони комфорту, не чиніть над собою насильство, робіть це так, щоб відчувати менше стресу і починайте з малого.

3. Спробуйте онлайн-групи

Хоч соцмережі і створюють ілюзію дружби, але часто бувають корисні. Адже багато людей віддають перевагу онлайн-спілкуванню, тому що там немає необхідності виходити на вулицю і зустрічатися особисто. Це відмінний вибір для людей, які страждають на тривогу або замкнуті в собі.

Використання онлайн-груп за інтересами, як-от ігрові сервери або групи підтримки, дають людям можливість знайти приятелів за інтересами по всьому світу. І це дуже непогано.

4. Влаштуйте вечірку

Це не для всіх, але якщо ви товариська людина, ви можете організувати якийсь захід і познайомитися на ньому з новими людьми. Це не обов'язково має бути саме вечірка: вечір настілок, перегляд спортивної події чи проведення вікторини теж підійде. Хоч би що це було, ідея полягає в тому, щоб провести громадський захід на своїх умовах — ви обираєте, коли він буде, яким і складаєте список гостей.

Якщо вас бентежить думка, щоб зібрати групу незнайомців в ім'я дружби, не хвилюйтеся. Ви можете використовувати свої соціальні збори як свого роду мережевий захід. Запросіть друзів, які вже є, і попросіть їх привести з собою одну нову людину, коли вони прийдуть.

5. Заходьте в додатки (але по-дружньому)

Добирати друзів складно. Іноді вам потрібний алгоритм, щоб допомогти вам знайти їх. Подібно до додатків для знайомств, існують додатки, спеціально розроблені для знайомства та дружби з людьми. Все, що вам потрібно зробити, це створити профіль, додавши кілька фотографій і кілька рядків про себе, і ви готові до спілкування. У багатьох додатках існують фільтри за віком, статтю та інтересами.

6. Займіться волонтерською діяльністю

В українських реаліях – це особливо актуально. Зараз існує величезна кількість волонтерських організацій, в яких завжди потрібні люди. І таким чином ви зробите відразу дві добрі справи: допоможете тим, кому зараз нелегко і знайдете нових знайомих.

7. Час для себе

Заводити друзів у дорослому віці – це процес. На вас чекатимуть піки та спади зворотного зв'язку. Постарайтеся, щоб ваша самооцінка не була пов'язана із пошуком друзів. Пам'ятайте, що найкращий друг це ви самі. Так що подбайте про себе, побалуйте себе речами, які вам подобаються: це може бути будь-що, почавши від перегляду фільму і закінчивши кулінарними курсами. І коли ви будете в гармонії з собою, знайти друзів буде набагато простіше.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як розпізнати "нарциса" та маніпулятора у стосунках.