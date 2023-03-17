17 марта 2023 года: Герасима Иорданского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя браниться, обижаться, злословить, завидовать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского. Всю свою жизнь он проповедовал непреклонную веру во Христа, много молился, часто отказывался от пищи и работал. В Иорданской пустыне обустроил монастырь, где ввел монашеский устав. Обладал даром предвидения. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

В мире 17 марта отмечают День сна.

Что нельзя делать 17 марта:

отказывать в помощи

носить новую обувь

ругаться, повышать голос

нарушать пост

Народные приметы и поверья:

Увидеть грача — год будет удачливым

Теплая и солнечная погода — к богатому урожаю

Пошел дождь — лето будет засушливым

В оконце постучалась птица — в хорошим новостям

Домашний питомец весь день спит — скоро похолодает

Родились сегодня:

1847 — Федор Волк — украинский антрополог, археолог, этнограф

1856 — Михаил Врубель — украинский художник

1951 — Курт Рассел — американский актер кино, продюсер и сценарист

1941 — Бернардо Бертолуччи — итальянский кинорежиссер, драматург, поэт

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков

А также в этот день:

1816 — Пароход "Элиза" стал первым пароходом, пересекшим пролив Ла-Манш

1825 — В испанской части острова Санто-Доминго провозглашено создание Доминиканской республики

1845 — Англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку

1861 — Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

1861 — Провозглашено Итальянское королевство

1898 — Опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!"

1960 — в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры

1969 — Голда Меир избрана премьер-министром Израиля