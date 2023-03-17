17 марта 2023 года: Герасима Иорданского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя браниться, обижаться, злословить, завидовать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского. Всю свою жизнь он проповедовал непреклонную веру во Христа, много молился, часто отказывался от пищи и работал. В Иорданской пустыне обустроил монастырь, где ввел монашеский устав. Обладал даром предвидения. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.
В мире 17 марта отмечают День сна.
Что нельзя делать 17 марта:
- отказывать в помощи
- носить новую обувь
- ругаться, повышать голос
- нарушать пост
Народные приметы и поверья:
Увидеть грача — год будет удачливым
Теплая и солнечная погода — к богатому урожаю
Пошел дождь — лето будет засушливым
В оконце постучалась птица — в хорошим новостям
Домашний питомец весь день спит — скоро похолодает
Родились сегодня:
1847 — Федор Волк — украинский антрополог, археолог, этнограф
1856 — Михаил Врубель — украинский художник
1951 — Курт Рассел — американский актер кино, продюсер и сценарист
1941 — Бернардо Бертолуччи — итальянский кинорежиссер, драматург, поэт
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков
А также в этот день:
1816 — Пароход "Элиза" стал первым пароходом, пересекшим пролив Ла-Манш
1825 — В испанской части острова Санто-Доминго провозглашено создание Доминиканской республики
1845 — Англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку
1861 — Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права
1861 — Провозглашено Итальянское королевство
1898 — Опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!"
1960 — в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры
1969 — Голда Меир избрана премьер-министром Израиля