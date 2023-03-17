17 березня 2023 року: Герасима Йорданського — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися, ображатися, злословити, заздрити.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського. Все своє життя він проповідував непохитну віру в Христа, багато молився, часто відмовлявся від їжі та працював. У Йорданській пустелі облаштував монастир, де запровадив чернечий статут. Мав дар передбачення. Всесвітньо відома історія про те, як Герасим приручив дикого лева, вилікувавши звіра від ран.

У світі 17 березня відзначають День сну.

Чого не можна робити 17 березня:

відмовляти в допомозі

носити нове взуття

сваритися, підвищувати голос

порушувати піст

Народні прикмети й повір'я:

Побачити грака — рік буде щасливим

Тепла та сонячна погода — до багатого врожаю

Пішов дощ — літо буде посушливим

У віконце постукав птах — до гарних новин

Домашній вихованець весь день спить — скоро похолодає

Народилися сьогодні:

1847 — Федір Вовк — український антрополог, археолог, етнограф

1856 — Михайло Врубель — український художник

1951 — Курт Рассел — американський актор кіно, продюсер і сценарист

1941 — Бернардо Бертолуччі — італійський кінорежисер, драматург, поет

День ангела святкують:

Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків

А також у цей день:

1816 — Пароплав "Еліза" став першим пароплавом, який перетнув протоку Ла-Манш

1825 — В іспанській частині острова Санто-Домінго проголошено створення Домініканської республіки

1845 — Англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську гумку

1861 — Оприлюднено маніфест Олександра II про відміну кріпосного права

1861 — Проголошено Італійське королівство

1898 — Опублікована класична неаполітанська пісня O Sole Mio!

1960 — в Японії надійшли в продаж різнокольорові фломастери

1969 — Голда Меїр обрана прем'єр-міністеркою Ізраїлю