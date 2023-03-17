17 березня 2023 року: Герасима Йорданського — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися, ображатися, злословити, заздрити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського. Все своє життя він проповідував непохитну віру в Христа, багато молився, часто відмовлявся від їжі та працював. У Йорданській пустелі облаштував монастир, де запровадив чернечий статут. Мав дар передбачення. Всесвітньо відома історія про те, як Герасим приручив дикого лева, вилікувавши звіра від ран.
У світі 17 березня відзначають День сну.
Чого не можна робити 17 березня:
- відмовляти в допомозі
- носити нове взуття
- сваритися, підвищувати голос
- порушувати піст
Народні прикмети й повір'я:
Побачити грака — рік буде щасливим
Тепла та сонячна погода — до багатого врожаю
Пішов дощ — літо буде посушливим
У віконце постукав птах — до гарних новин
Домашній вихованець весь день спить — скоро похолодає
Народилися сьогодні:
1847 — Федір Вовк — український антрополог, археолог, етнограф
1856 — Михайло Врубель — український художник
1951 — Курт Рассел — американський актор кіно, продюсер і сценарист
1941 — Бернардо Бертолуччі — італійський кінорежисер, драматург, поет
День ангела святкують:
Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків
А також у цей день:
1816 — Пароплав "Еліза" став першим пароплавом, який перетнув протоку Ла-Манш
1825 — В іспанській частині острова Санто-Домінго проголошено створення Домініканської республіки
1845 — Англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську гумку
1861 — Оприлюднено маніфест Олександра II про відміну кріпосного права
1861 — Проголошено Італійське королівство
1898 — Опублікована класична неаполітанська пісня O Sole Mio!
1960 — в Японії надійшли в продаж різнокольорові фломастери
1969 — Голда Меїр обрана прем'єр-міністеркою Ізраїлю