Наследная принцесса Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку

По году принцесса проведет в Армейской военной академии в Сарагосе, затем отправится в военно-морское училище, которое включает в себя плавание на учебном парусном корабле Хуана Себастьяна Элькано, и закончит учебу в Общей воздушной академии.

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Первая в очереди на испанский престол принцесса Леонор пройдет трехлетнюю военную подготовку с учетом того, что в будущем ей придется стать не только королевой, но и верховной главнокомандующей вооруженными силами страны. Об этом журналистам сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Соответствующий королевский указ был утвержден на заседании правительства.

"Это показывает, что, когда придет время, у нас будет верховный главнокомандующий, которым будет женщина, и в последние годы мы приложили большие усилия для включения женщин в вооруженные силы. Это важный шаг в жизни Ее Королевского Высочества… к руководству нашей страной", – подчеркнула Роблес.

Принцесса пройдет свой первый год обучения в Армейской военной академии в Сарагосе, затем отправится в военно-морское училище, которое включает в себя плавание на учебном парусном корабле Хуана Себастьяна Элькано, и закончит учебу в Общей воздушной академии. К занятиям она приступит уже в августе или сентябре, прежде закончив двухлетнее обучение в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе. По завершении военной подготовки Леонор получит звание прапорщика военно-морского флота, а также лейтенанта в армии, военно-воздушных силах и космическом командовании.

Принцесса Леонор (слева) с матерью, королевой Летицией, и сестрой Софией

Леонор – старшая из двух дочерей короля Фелипе VI. У нее есть сестра София. Если в ближайшем будущем у монарха не появится сын, девушка, которой в октябре исполнится 18 лет, имеет все шансы взойти на престол, если ее отец решит подать в отставку или умрет.

Конституция Испании устанавливает власть и функции монархии. Избранный премьер-министр руководит правительством, а монарх является главой государства. В последние несколько лет королевская семья Испании была в эпицентре коррупционного скандала. Стало известно, что отец нынешнего короля Фелипе Хуан Карлос в 2012 году, в момент, когда Испания переживала тяжелые последствия мирового экономического кризиса, уехал в Африку охотиться на слонов. В 2018 году Швейцарии начали расследование после публикаций в прессе о тайных миллионах бывшего испанского монарха. Он отрекся от престола в 2014 году, а в августе 2020-го покинул страну, поселившись в Абу-Даби. Испанская прокуратура закрыла расследование в отношении его в прошлом году и не выдвинула никаких обвинений.

Ранее Фокус писал, что король Испании решил сократить сумму на содержание своего отца.