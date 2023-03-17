Наслідна принцеса Іспанії пройде трирічну воєнну підготовку

За рік принцеса проведе в Армійській воєнній академії в Сарагосі, потім вирушить до воєнно-морського училища, яке включає плавання на навчальному вітрильному кораблі Хуана Себастьяна Елькано, і закінчить навчання в Загальній повітряній академії.

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Перша у черзі на іспанський престол принцеса Леонор пройде трирічну воєнну підготовку з урахуванням того, що в майбутньому їй доведеться стати не лише королевою, а й верховним головнокомандувачем збройних сил країни. Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Відповідний королівський указ було затверджено на засіданні уряду.

"Це показує, що, коли настане час, у нас буде верховний головнокомандувач, яким буде жінка, і минулими роками ми доклали великих зусиль для включення жінок до збройних сил. Це важливий крок у житті Її Королівської Високості… до керівництва нашою країною", – наголосила Роблес.

Принцеса пройде свій перший рік навчання в Армійській воєнній академії в Сарагосі, потім відправиться до воєнно-морського училища, яке включає плавання на навчальному парусному кораблі Хуана Себастьяна Елькано, і закінчить навчання в Загальній повітряній академії. Заняття вона розпочне вже у серпні чи вересні, перед тим закінчивши дворічне навчання в Атлантичному коледжі UWC в Вельсі. Після закінчення воєнної підготовки Леонор отримає звання прапорщика воєнно-морського флоту, а також лейтенанта в армії, воєнно-повітряних силах та космічному командуванні.

Принцеса Леонор (ліворуч) з матір'ю, королевою Летицією та сестрою Софією

Леонор – старша із двох дочок короля Феліпе VI. Має сестру Софію. Якщо найближчим часом у монарха не з'явиться син, дівчина, якій у жовтні виповниться 18 років, має всі шанси зійти на престол, якщо її батько вирішить подати у відставку або помре.

Конституція Іспанії встановлює владу та функції монархії. Вибраний прем'єр-міністр керує урядом, а монарх є главою держави. В останні кілька років королівська родина Іспанії була в епіцентрі корупційного скандалу. Стало відомо, що батько нинішнього короля Феліпе Хуан Карлос у 2012 році, коли Іспанія переживала важкі наслідки світової економічної кризи, поїхав до Африки полювати на слонів. У 2018 році Швейцарії розпочали розслідування після публікацій у пресі про таємні мільйони колишнього іспанського монарха. Він зрікся престолу в 2014 році, а в серпні 2020-го залишив країну, оселившись в Абу-Дабі. Іспанська прокуратура закрила розслідування щодо нього минулого року і не висунула жодних звинувачень.

Раніше Фокус писав, що король Іспанії вирішив скоротити суму на утримання батька.