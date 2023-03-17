Барак Обама летает на самолете актера Эштона Кутчера

Судя по всему, 44-й президент США продолжает пополнять свою коллекцию друзей из "списка А".

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Барак Обама после того, как в 2017 году завершил свой второй президентский срок, наслаждается жизнью и, будучи очень популярным президентом-демократом, пополняет список влиятельных и богатых друзей. Так, недавно его видели садящимся в частный самолет актера Эштона Кутчера, супруга актрисы Милы Кунис. Об этом пишет Daily Mail.

Обаму сфотографировали в аэропорту Ван-Найс на севере Лос-Анджелеса. К трапу самолета его доставили в сопровождении телохранителей.

Барак Обама, возможно, прилетал в Лос-Анджелес, чтобы навестить своих двух дочерей, Сашу и Малию, которые здесь живут и учатся.

Барак Обама летает частным самолетом

У бывшего президента США много друзей-знаменитостей, и хоть у него нет своего частного самолета, он иногда пользуется их щедростью. Ранее его видели на борту самолета, который принадлежит Стивену Спилбергу.

Ранее Эштона Кутчера, его жену Милу Кунис и Леонардо ДиКаприо видели на Багамах, когда они собирались сесть в свои частные самолеты.

Тогда это вызвало ироническую реакцию в соцсетях, ведь и Кутчер, и его жена, и ДиКаприо известны своей поддержкой экологических движений и защитой окружающей среды, что не мешает им при этом летать частными самолетами.

Более пяти лет назад Кутчер вместе с Джей Зи, Уиллом Смитом и Марком Бениоффом инвестировал в BlackJet, стартап по производству частных самолетов. Он вышел из бизнеса в 2016 году.

Полеты селебрити на частных самолетах часто вызывают негодование общественности. Особенно, когда они рьяно выступают в защиту окружающей среды.

Так, принца Гарри и Меган Маркл сравнили с "российскими олигархами", которые славятся своей любовью к безудержной роскоши, когда вернулись в Калифорнию с Платинового юбилея королевы Елизаветы на частном самолете.

Герцоги Сассекские воспользовались Bombardier Global 6000, роскошным частным самолетом. И перелет обошелся им в 160 тысяч фунтов стерлингов, а в результате полета произошел мощный выброс углекислого газа – в десять раз больше, чем у коммерческого рейса.

По данным чартерной авиакомпании Paramount Business Jets, во время полета Гарри и Меган из аэропорта в Фарнборо в Санта-Барбару в атмосферу было выброшено почти 60 тонн углекислого газа.

К слову, журналисты так и не узнали, кто оплатил перелет. Ранее принц Гарри с женой также летали на самолете Элтона Джона, но тот утверждал, что это была вынужденная мера, потому что принцу нужно заботиться о безопасности своей семьи.