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Стиль життя

Барак Обама літає на літаку актора Ештона Катчера

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Фото: Getty Images | Барак Обама та Мішель Обама

Зважаючи на все, 44-й президент США продовжує поповнювати свою колекцію друзів зі "списку А".

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Барак Обама після того, як у 2017 році завершив свій другий президентський термін, насолоджується життям і, будучи дуже популярним президентом-демократом, поповнює список впливових і багатих друзів. Так, нещодавно його бачили, коли він сідав у приватний літак актора Ештона Катчера, чоловіка акторки Міли Куніс. Про це пише Daily Mail.

Обаму сфотографували в аеропорту Ван-Найс на півночі Лос-Анджелесу. До трапу літака його доправили у супроводі охоронців.

Барак Обама, можливо, прилітав у Лос-Анджелес, щоб відвідати своїх двох дочок, Сашу та Малію, які тут живуть та навчаються.

Барак Обама літає приватним літаком

Колишній президент США має багато друзів-знаменитостей, і хоч у нього немає свого приватного літака, він іноді користується їхньою щедрістю. Раніше його бачили на борту літака, що належить Стівену Спілбергу.

Раніше Ештона Катчера, його дружину Мілу Куніс і Леонардо Ді Капріо бачили на Багамах, коли вони збиралися сісти у свої приватні літаки.

Тоді це викликало іронічну реакцію в соцмережах, адже і Катчер, і його дружина, і Ді Капріо відомі своєю підтримкою екологічних рухів і захистом довкілля, що не заважає їм літати приватними літаками.

Понад п'ять років тому Катчер разом із Джей Зі, Віллом Смітом та Марком Беніоффом інвестував у BlackJet, стартап із виробництва приватних літаків. Він вийшов із бізнесу у 2016 році.

Польоти селебріті на приватних літаках часто викликають обурення громадськості. Особливо, коли вони завзято виступають на захист довкілля.

Так, принца Гаррі та Меган Маркл порівняли з "російськими олігархами", які славляться своєю любов'ю до нестримної розкоші, коли повернулися до Каліфорнії з Платинового ювілею королеви Єлизавети на приватному літаку.

Герцоги Сассекські користувалися Bombardier Global 6000, розкішним приватним літаком. І переліт коштував їм 160 тисяч фунтів стерлінгів, а внаслідок польоту стався потужний викид вуглекислого газу — удесятеро більше, ніж у комерційного рейсу.

За даними чартерної авіакомпанії Paramount Business Jets, під час польоту Гаррі та Меган з аеропорту в Фарнборо до Санта-Барбари в атмосферу було викинуто майже 60 тонн вуглекислого газу.

До речі, журналісти так і не впізнали, хто сплатив переліт. Раніше принц Гаррі з дружиною також літали на літаку Елтона Джона, але той стверджував, що це був вимушений захід, тому що принцу потрібно дбати про безпеку своєї сім'ї.