Редкий выход в свет: 79-летнего Роберта Де Ниро заметили на прогулке с сыном (фото)

Знаменитого актера крайне редко можно увидеть на публике в компании детей.

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79-летний американский актер Роберт Де Ниро был замечен на прогулке со своим 24-летним сыном Эллиотом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Мать Эллиота — бывшая супруга Роберта Грейс Хайтауэр, на которой он был женат с 1997 по 2018 год. Эллиот — младший и шестой ребенок, который есть у Де Ниро. Актер также является отцом Дрены, Рафаэля, Джулиана, Хелен и Аарона.

Звезда фильма "Знакомство с Факерами", которого редко можно увидеть на публике со своими детьми, был одет в серую футболку, флисовую кофту и дутую куртку. Повседневный образ актер завершил черными брюками, кроссовками, черной шапкой и шарфом. Он выглядел расслабленным, следуя за Эллиотом по тротуару в здание.

Эллиот для прогулки с отцом выбрал черно-красную куртку North Face, серые спортивные штаны, а в руках у него были две синие сумки.

Хотя Роберт Де Ниро является одним из самых уважаемых актеров в мире, он известен тем, что держит свою жизнь в секрете. Отец шестерых детей позаботился о том, чтобы жизнь его детей не попадала в СМИ.

Также Фокус писал, что голливудская легенда Роберт Де Ниро демонстрирует всему миру, что возраст – это всего лишь цифра, которая совершенно не мешает ему вести активную жизнь. Например, летом его заметили прогуливающимся на испанском курорте Форментера в компании новой возлюбленной – тренера по боевым искусствам Тиффани Чен.