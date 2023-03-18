Рідкісний вихід у світ: 79-річного Роберта Де Ніро помітили на прогулянці із сином (фото)

Знаменитого актора дуже рідко можна побачити на публіці в компанії дітей.

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79-річного американського актора Роберта Де Ніро помітили на прогулянці з його 24-річним сином Елліотом у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Мати Елліота — колишня дружина Роберта Грейс Гайтавер, із якою він був одружений із 1997 по 2018 рік. Елліот — наймолодша і шоста дитина, яких має Де Ніро. Актор також є батьком Дрени, Рафаеля, Джуліана, Гелен і Аарона.

Зірка фільму "Знайомство з Факерами", якого рідко можна побачити на публіці зі своїми дітьми, був одягнений у сіру футболку, флісову кофту й куртку. Повсякденний образ актор завершив чорними брюками, кросівками, чорною шапкою та шарфом. Він був розслабленим, ідучи за Елліотом тротуаром у будівлю.

Елліот для прогулянки з батьком вибрав чорно-червону куртку North Face, сірі спортивні штани, а в руках у нього були дві сині сумки.

Хоча Роберт Де Ніро є одним із найшанованіших акторів у світі, він відомий тим, що тримає своє життя в секреті. Батько шістьох дітей подбав про те, щоб життя його дітей не потрапляло в ЗМІ.

Також Фокус писав, що голлівудська легенда Роберт Де Ніро демонструє всьому світу, що вік — це лише цифра, яка зовсім не заважає йому вести активне життя. Наприклад, влітку його помітили на іспанському курорті Форментера в компанії нової коханої — тренерки з бойових мистецтв Тіффані Чен.