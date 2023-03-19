Стиль жизни
19 марта 2023 года: 42 мучеников из города Амморея - что сегодня нельзя делать?
36
Сегодня нельзя употреблять алкоголь и ссориться.
Related video
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память 42 мучеников из города Амморея, в частности Константина. Святой Константин жил в IX веке и был священником. Но Константин оставил свой чин ради того, чтобы защитить свой город Амморея от сарацин. Вместе с 41 другими защитниками его схватили и доставили в Сирию. Там мусульмане заставляли воинов отречься от христианской веры и принять ислам. Но Константин остался верным Богу, за что его бросили в реку Евфрат.
Что нельзя делать 19 марта:
- употреблять алкогольные напитки;
- наговаривать и ссориться;
- оставлять двери открытыми;
- есть мясо и рыбу.
Народные приметы и поверья:
- утренние заморозки означают морозы в ближайшем времени;
- тонет лед — будет неурожайный год;
- мороз — к скорой зиме и сухому лету;
- стук дятла — к затяжным холодам.
День ангела празднуют:
Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.
Родились сегодня:
- 1895 — Максим Рыльский (ум. 1964), украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.
- 1930 год – украинская поэтесса Лина Костенко;
- 1955 — Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".
Также в этот день:
- 721 год до н. э. — первое описанное солнечное затмение увидели из Вавилона;
- 1953 год — впервые по телевидению показали церемонию вручения "Оскара".