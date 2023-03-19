19 марта 2023 года: 42 мучеников из города Амморея - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя употреблять алкоголь и ссориться.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память 42 мучеников из города Амморея, в частности Константина. Святой Константин жил в IX веке и был священником. Но Константин оставил свой чин ради того, чтобы защитить свой город Амморея от сарацин. Вместе с 41 другими защитниками его схватили и доставили в Сирию. Там мусульмане заставляли воинов отречься от христианской веры и принять ислам. Но Константин остался верным Богу, за что его бросили в реку Евфрат.

Что нельзя делать 19 марта:

употреблять алкогольные напитки;

наговаривать и ссориться;

оставлять двери открытыми;

есть мясо и рыбу.

Народные приметы и поверья:

утренние заморозки означают морозы в ближайшем времени;

тонет лед — будет неурожайный год;

мороз — к скорой зиме и сухому лету;

стук дятла — к затяжным холодам.

День ангела празднуют:

Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

Родились сегодня:

1895 — Максим Рыльский (ум. 1964), украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.

1930 год – украинская поэтесса Лина Костенко;

1955 — Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".

Также в этот день: