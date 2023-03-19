19 березня 2023 року: 42 мучеників із міста Аморей — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вживати алкоголь і сваритися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять 42 мучеників із міста Амморей, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у ІХ столітті й був священиком. Але Костянтин залишив свій сан заради того, щоб захистити своє місто Амморей від сарацинів. Разом із 41 іншими захисниками його схопили й доставили в Сирію. Там мусульмани змушували воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Але Костянтин залишився вірним Богові, за що його кинули в річку Євфрат.

Чого не можна робити 19 березня:

вживати алкогольні напої;

намовляти й сваритися;

залишати двері відчиненими;

їсти м'ясо та рибу.

Народні прикмети й повір'я:

ранкові заморозки означають морози найближчим часом;

тоне лід — буде неврожайний рік;

мороз — до швидкої зими та сухого літа;

стукіт дятла — до затяжних холодів.

День ангела святкують:

Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Альона, Олена, Ілона.

Народилися сьогодні:

1895 — Максим Рильський (пом. 1964), український поет, класик української поезії XX століття.

1930 рік — українська поетеса Ліна Костенко;

1955 — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" та двох "Еммі".

Також у цей день: