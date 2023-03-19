Стиль життя
19 березня 2023 року: 42 мучеників із міста Аморей — чого сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна вживати алкоголь і сваритися.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять 42 мучеників із міста Амморей, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у ІХ столітті й був священиком. Але Костянтин залишив свій сан заради того, щоб захистити своє місто Амморей від сарацинів. Разом із 41 іншими захисниками його схопили й доставили в Сирію. Там мусульмани змушували воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Але Костянтин залишився вірним Богові, за що його кинули в річку Євфрат.
Чого не можна робити 19 березня:
- вживати алкогольні напої;
- намовляти й сваритися;
- залишати двері відчиненими;
- їсти м'ясо та рибу.
Народні прикмети й повір'я:
- ранкові заморозки означають морози найближчим часом;
- тоне лід — буде неврожайний рік;
- мороз — до швидкої зими та сухого літа;
- стукіт дятла — до затяжних холодів.
День ангела святкують:
Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Альона, Олена, Ілона.
Народилися сьогодні:
- 1895 — Максим Рильський (пом. 1964), український поет, класик української поезії XX століття.
- 1930 рік — українська поетеса Ліна Костенко;
- 1955 — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" та двох "Еммі".
Також у цей день:
- 721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилону;
- 1953 — вперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара".