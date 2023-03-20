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Стиль жизни

20 марта 2023 года: священномучеников Василия и Ефрема - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя прокрастинировать и лениться, а также переносить дела на завтра.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

Также 20 марта 2023 года — День весеннего равноденствия. Он означает, что день и ночь сравнялись, а дальше световой период продолжит ежедневно увеличиваться, аж до летнего солнцестояния. Именно этот день считается границей между зимой и весной, поэтому его называют началом астрономической весны.

Что нельзя делать 20 марта:

  • прокрастинировать и лениться;
  • выяснять отношения;
  • переносить дела на завтра;
  • повышать голос на детей;
  • делать перестановку в доме или квартире.

Народные приметы и поверья:

  • пасмурный день – к заморозкам;
  • синий горизонт сулит потепление;
  • южный ветер – к весенней засухе;
  • тает вода, но лед держится – будет неурожайный год;
  • мороз в день весеннего равноденствия означает, что еще в сорок дней будет такая погода.

День ангела празднуют:

Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.

Родились сегодня:

  • 1639 год — Иван Мазепа, украинский политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;
  • 1963 — Дэвид Тьюлис, английский актер, исполнитель роли Римуса Люпина в серии фильмов про Гарри Поттера.
  • 1984 — Фернандо Торрес, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008 и 2012).

Также в этот день:

  • 1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;
  • 1917 год — украинского историка Михаила Грушевского избирают председателем Центральной Рады;
  • 2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;
  • 2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день.