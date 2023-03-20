20 марта 2023 года: священномучеников Василия и Ефрема - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя прокрастинировать и лениться, а также переносить дела на завтра.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

Также 20 марта 2023 года — День весеннего равноденствия. Он означает, что день и ночь сравнялись, а дальше световой период продолжит ежедневно увеличиваться, аж до летнего солнцестояния. Именно этот день считается границей между зимой и весной, поэтому его называют началом астрономической весны.

Что нельзя делать 20 марта:

прокрастинировать и лениться;

выяснять отношения;

переносить дела на завтра;

повышать голос на детей;

делать перестановку в доме или квартире.

Народные приметы и поверья:

пасмурный день – к заморозкам;

синий горизонт сулит потепление;

южный ветер – к весенней засухе;

тает вода, но лед держится – будет неурожайный год;

мороз в день весеннего равноденствия означает, что еще в сорок дней будет такая погода.

День ангела празднуют:

Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.

Родились сегодня:

1639 год — Иван Мазепа, украинский политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;

1963 — Дэвид Тьюлис, английский актер, исполнитель роли Римуса Люпина в серии фильмов про Гарри Поттера.

1984 — Фернандо Торрес, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008 и 2012).

Также в этот день: