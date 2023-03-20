Стиль жизни
20 марта 2023 года: священномучеников Василия и Ефрема - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя прокрастинировать и лениться, а также переносить дела на завтра.
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Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.
Также 20 марта 2023 года — День весеннего равноденствия. Он означает, что день и ночь сравнялись, а дальше световой период продолжит ежедневно увеличиваться, аж до летнего солнцестояния. Именно этот день считается границей между зимой и весной, поэтому его называют началом астрономической весны.
Что нельзя делать 20 марта:
- прокрастинировать и лениться;
- выяснять отношения;
- переносить дела на завтра;
- повышать голос на детей;
- делать перестановку в доме или квартире.
Народные приметы и поверья:
- пасмурный день – к заморозкам;
- синий горизонт сулит потепление;
- южный ветер – к весенней засухе;
- тает вода, но лед держится – будет неурожайный год;
- мороз в день весеннего равноденствия означает, что еще в сорок дней будет такая погода.
День ангела празднуют:
Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.
Родились сегодня:
- 1639 год — Иван Мазепа, украинский политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины;
- 1963 — Дэвид Тьюлис, английский актер, исполнитель роли Римуса Люпина в серии фильмов про Гарри Поттера.
- 1984 — Фернандо Торрес, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008 и 2012).
Также в этот день:
- 1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;
- 1917 год — украинского историка Михаила Грушевского избирают председателем Центральной Рады;
- 2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;
- 2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день.