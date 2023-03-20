20 березня 2023 року: священномучеників Василя та Єфрема – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прокрастинувати та лінуватися, а також переносити справи на завтра.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномучеників, які єпископували у Херсонесі: Василя, Єфрема, Капітана, Євгена та інших.

Також 20 березня 2023 року – День весняного рівнодення. Він означає, що день і ніч зрівнялися, а далі світловий період продовжуватиме щодня збільшуватися, аж до літнього сонцестояння. Саме цей день вважається кордоном між зимою та весною, тому його називають початком астрономічної весни.

Що не можна робити 20 березня:

прокрастинувати та лінуватися;

з'ясовувати стосунки;

переносити справи на завтра;

підвищувати голос на дітей;

робити перестановку у будинку чи квартирі.

Народні прикмети та повір'я:

похмурий день – до заморозків;

синій горизонт обіцяє потепління;

південний вітер – до весняної посухи;

тане вода, але лід тримається – буде неврожайний рік;

мороз у день весняного рівнодення означає, що ще сорок днів буде така погода.

День ангела святкують:

Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.

Народилися сьогодні:

1639 — Іван Мазепа, український політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорізького, голова Гетьманщини;

1963 — Девід Тьюліс, англійський актор, виконавець ролі Рімуса Люпіна в серії фільмів про Гаррі Поттера.

1984 — Фернандо Торрес, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) та Європи (2008 та 2012).

Також у цей день: