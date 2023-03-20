Мать-одиночка живет впроголодь ради покупки нарядов от Louis Vuitton для 7-месячной дочери

Женщина хочет дать дочери то, чего была лишена сама в детстве.

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Мать-одиночка Карисса Спарк из Дорсета на юго-западе Англии решила, что с пеленок сделает из своей дочери Лавинии настоящую принцессу. Ее семимесячная девочка носит дизайнерскую одежду и украшения от одного из самых дорогих брендов – Louis Vuitton. При этом сама женщина ест лапшу быстрого приготовления и консервированный суп, о чем пишет Daily Mail.

Карисса нигде не работает и живет на государственную финансовую поддержку, составляющую 100 фунтов стерлингов в неделю (122 доллара). Она учится на парикмахера и в будущем надеется, что сможет найти работу. Пока же она полностью сконцентрирована на дочери и мечтает обеспечить ее всем "самым лучшим".

Маленькая Лавиния с пеленок привыкает к роскоши Фото: Alaska TV

"Мне нравится много бантов, много оборок, лент, все блестящее – я никогда не буду такой. Если бы мне пришлось морить себя голодом, чтобы купить ее побрякушки, я бы, наверное, так и сделала", признается она.

При этом женщина не скрывает, что часто ей приходится считать гроши, чтобы как-то оплатить счета и купить для себя предметы первой необходимости. Прежде, чем купить себе что-то, она старается убедиться в том, что ее дочь ни в чем не нуждается.

Карисса наряжает Лавинию, как принцессу Фото: Скриншот

"Я всегда сначала проверяю, есть ли у Лавинии все, что ей нужно. У нее все есть, а я без вещей. Я живу за счет супа из банки и пакетированной лапши", – говорит Карисса.

Молодая мать отмечает, что многие не разделяют ее точку зрения и уверены: Лавиния одета слишком безвкусно. Они также не понимают, зачем маленькому ребенку дизайнерские сумки и украшения. Мол, эти деньги бы принесли больше пользы, если бы потрачены на развитие девочки. Однако сама Карисса не обращает на это особого внимания.

"Я надеюсь, что когда я буду смотреть на фотографии с ней, она сможет увидеть, сколько усилий было вложено, и она увидит, насколько любимой она была", – утверждает британка.

Такое желание дать дочери все самое лучшее – результат того, что у самой Спарк были тяжелые отношения с матерью, родившей ее в 17 лет. Они так и не стали близкими людьми, а девочку фактически вырастили дедушка и бабушка. Поэтому, узнав о беременности, Карисса решила, что своего ребенка она будет любить и баловать из последних сил:

"Когда я надеваю на нее вещи, которые покупаю, я как бы переживаю из-за того, насколько это приятно. Мне нравится чувствовать себя так. Для меня это того стоит".

Финансово Кариссе немного помогает ее бабушка, уверенная в том, что обязана так делать, поскольку это – близкий человек.

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