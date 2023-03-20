Мати-одиначка живе впроголодь заради купівлі вбрання від Louis Vuitton для 7-місячної доньки

Жінка хоче дати дочці те, чого була позбавлена сама у дитинстві.

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Мати-одиначка Карісса Спарк із Дорсета на південному заході Англії вирішила, що з пелюшок зробить зі своєї дочки Лавінії справжню принцесу. Її семимісячна дівчинка носить дизайнерський одяг та прикраси від одного з найдорожчих брендів – Louis Vuitton. При цьому сама жінка їсть локшину швидкого приготування та консервований суп, про що пише Daily Mail.

Карісса ніде не працює і живе на державну фінансову підтримку, яка становить 100 фунтів стерлінгів на тиждень (122 долари). Вона навчається на перукаря і в майбутньому сподівається, що зможе знайти роботу. Поки що вона повністю сконцентрована на дочці і мріє забезпечити її всім "найкращим".

Маленька Лавінія з пелюшок звикає до розкоші Фото: Alaska TV

"Мені подобається багато бантів, багато обідків, стрічок, усе блискуче — я ніколи не буду такою. Якби мені довелося морити себе голодом, щоб купити їй брязкальця, я б, напевно, так і зробила", — зізнається вона.

При цьому жінка не приховує, що їй часто доводиться рахувати копійки, щоб якось оплатити рахунки і купити для себе предмети першої необхідності. Перш ніж купити собі щось, вона намагається переконатися в тому, що її дочка ні в чому не має потреби.

Карісса вбирає Лавінію, як принцесу Фото: Скріншот

"Я завжди спочатку перевіряю, чи є у Лавінії все, що їй потрібно. У неї все є, а я без речей. Я живу за рахунок супу з банки та пакетованої локшини", – каже Карісса.

Молода мати зазначає, що багато хто не поділяє її точку зору і впевнений: Лавінія одягнена надто без смаку. Вони також не розуміють, навіщо маленькій дитині дизайнерські сумки та прикраси. Мовляв, ці гроші принесли б більше користі, якби були витрачені на розвиток дівчинки. Однак сама Карісса не звертає на це особливої уваги.

"Я сподіваюся, що коли я буду дивитися на фотографії з нею, вона зможе побачити, скільки зусиль було вкладено, і вона побачить, наскільки любимою вона була", — стверджує британка.

Таке бажання дати дочці все найкраще – результат того, що сама Спарк мала важкі стосунки з матір'ю, яка народила її в 17 років. Вони так і не стали близькими людьми, а дівчинку фактично виростили дідусь та бабуся. Тому, дізнавшись про вагітність, Карісса вирішила, що свою дитину вона любитиме і балуватиме з останніх сил:

"Коли я одягаю на неї речі, які купую, я ніби переживаю через те, наскільки це приємно. Мені подобається почуватися так. Для мене це того варте".

Фінансово Каріссі трохи допомагає її бабуся, впевнена в тому, що зобов'язана так робити, оскільки це близька людина.

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