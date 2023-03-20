Основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов утонул, провалившись под лед

Вместе со Свиргуновым погибли еще два человека, в том числе его брат. Компания из десяти человек пешком переходила замерзшую Волгу.

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Погиб известный российский музыкант, сооснователь популярной группы Cream Soda. 35-летний Дмитрий Свиргунов отмечал в Ярославской области день рождения друга. Не так давно в селе Диево-Городище он приобрел дом. Об этом пишет Meduza.

Известно, что Дмитрий Свиргунов, его брат, 25-летний Роман Свиргунов и еще восемь человек решили перейти замерзшую Волгу, чтобы попасть в деревню Ченцы, которая находится на другом берегу реки. В этой местности – это обычное дело, мостов рядом нет. Когда они уже возвращались, в 350 метров от берега лед раскололся, и пять человек провалились под лед.

Дмитрия, Романа и их друга-хоккеиста Георгия Киселева унесло течением. Еще два человека сумели выбраться.

"Еще вечером лед был нормальный, а ночью его подмыло, хотя визуально этого не видно. Пять человек провалились под лед. Девушку смогли вытащить ее друзья. Один парень ухватился за кромку льда, его смогли достать приехавшие спасатели. Но в тот момент его состояние уже было критическим. Его два часа реанимировали спасатели-водолазы, два раза заводили сердце. Потом передали в медицину катастроф", — сообщил подробности начальник местной спасательной службы.

Имя спасенной девушки Валерия Дерман, сейчас угрозы ее жизни нет. 27-летний музыкант Аристарх Ухтомский умер в машине скорой помощи.

Тело Дмитрия Свиргунова достали, также известно, что еще одно тело было найдено. 11 марта Дмитрию исполнилось 35 лет.

Напомним, Cream Soda — российская электронная музыкальная группа. Была основана в 2012 году в Ярославле. Основали ее Дмитрий "Нова" Свиргунов и Илья Гадаев, познакомившись на онлайн-площадке электронной музыки. После к ним присоединилась вокалистка Анна Романовская.

Клип группы Cream Soda "Никаких больше вечеринок"

Среди хитов группы "Хэдшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Уйди, но останься", "Плачу на техно". Группа прославилась оригинальными клипами, некоторые из которых и снимали в Диево-Городище. Группа сотрудничала с Иваном Дорном, именно на его лейбле Masterskaya был записан альбом "Красиво".

Клип группы Cream Soda "Плачу на техно"

Напомним, ранее стало известно о смерти гитариста Гэри Россингтона, последнего участника оригинального состава группы Lynyrd Skynyrd. Группа прославилась хитами Sweet Home Alabama и Simple Man. Россингтону был 71 год.