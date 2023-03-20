Основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов утонул, провалившись под лед
Вместе со Свиргуновым погибли еще два человека, в том числе его брат. Компания из десяти человек пешком переходила замерзшую Волгу.
Погиб известный российский музыкант, сооснователь популярной группы Cream Soda. 35-летний Дмитрий Свиргунов отмечал в Ярославской области день рождения друга. Не так давно в селе Диево-Городище он приобрел дом. Об этом пишет Meduza.
Известно, что Дмитрий Свиргунов, его брат, 25-летний Роман Свиргунов и еще восемь человек решили перейти замерзшую Волгу, чтобы попасть в деревню Ченцы, которая находится на другом берегу реки. В этой местности – это обычное дело, мостов рядом нет. Когда они уже возвращались, в 350 метров от берега лед раскололся, и пять человек провалились под лед.
Дмитрия, Романа и их друга-хоккеиста Георгия Киселева унесло течением. Еще два человека сумели выбраться.
"Еще вечером лед был нормальный, а ночью его подмыло, хотя визуально этого не видно. Пять человек провалились под лед. Девушку смогли вытащить ее друзья. Один парень ухватился за кромку льда, его смогли достать приехавшие спасатели. Но в тот момент его состояние уже было критическим. Его два часа реанимировали спасатели-водолазы, два раза заводили сердце. Потом передали в медицину катастроф", — сообщил подробности начальник местной спасательной службы.
Имя спасенной девушки Валерия Дерман, сейчас угрозы ее жизни нет. 27-летний музыкант Аристарх Ухтомский умер в машине скорой помощи.
Тело Дмитрия Свиргунова достали, также известно, что еще одно тело было найдено. 11 марта Дмитрию исполнилось 35 лет.
Напомним, Cream Soda — российская электронная музыкальная группа. Была основана в 2012 году в Ярославле. Основали ее Дмитрий "Нова" Свиргунов и Илья Гадаев, познакомившись на онлайн-площадке электронной музыки. После к ним присоединилась вокалистка Анна Романовская.
Среди хитов группы "Хэдшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Уйди, но останься", "Плачу на техно". Группа прославилась оригинальными клипами, некоторые из которых и снимали в Диево-Городище. Группа сотрудничала с Иваном Дорном, именно на его лейбле Masterskaya был записан альбом "Красиво".
Напомним, ранее стало известно о смерти гитариста Гэри Россингтона, последнего участника оригинального состава группы Lynyrd Skynyrd. Группа прославилась хитами Sweet Home Alabama и Simple Man. Россингтону был 71 год.