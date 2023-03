Умер Гэри Россингтон, последний из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd

Гитаристу Гэри Россингтону, последнему участнику оригинального состава группы, которая прославилась хитами Sweet Home Alabama и Simple Man, был 71 год.

Член-основатель и гитарист, который создал соло-гитару, похожую на чайку, для фирменной песни Skynyrd Free Bird, пережил печально известную авиакатастрофу группы в 1977 году, в которой погибли три участника группы. О причинах смерти 71-летнего Гэри Россингтона не сообщается, пишет Rolling Stone

"С глубочайшим сочувствием и печалью мы должны сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас со своими братьями Lynyrd Skynyrd и семьей на небесах и играет так же прекрасно, как и всегда", — сказано на странице группы в Facebook.

[ + – ] Один из последних концертов оригинального состава группы в 1977 году

Напомним, группа Lynyrd Skynyrd ("Ленэрд Скинэрд") была основана в 1974 году в Флориде. Участники назвали ее в честь нелюбимого школьного учителя, который критиковал их за длинные волосы.

Всемирная известность пришла к группе после второго альбома Second Helping, и песней Sweet Home Alabama. Другие их известные хиты Simple Man, Free Bird и многие другие.

Участники группы прославились кроме музыки еще и пьяными скандалами. Тот же Гэри Россингтон, как он сам признавался, дрался с солистом Ронни Ван Зантом "серьезно, по крайней мере шесть раз".

Гэри Россингтон в 1976 году попал в автокатастрофу, врезавшись на своем Ford Torino в дерево, что вдохновило группу на написание поучительной песни That Smell.

Год спустя он выжил в авиакатастрофе 1977 года, в которой погибли певец Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс, отделавшись двумя сломанными руками, сломанной ногой, проколотым желудком и печенью.

В последующие годы Россингтон пережил множество проблем с сердцем: в 2003 году он перенес пятикратное шунтирование, перенес сердечный приступ в 2015 году и множество операций на сердце. Поэтому на концертах в последние годы он обычно играл на нескольких песнях.

"Мне не хватает кислорода в крови, чтобы не отставать и продолжать нормально. Но я все еще могу хорошо играть. Тяжело выступать, когда у тебя проблемы с сердцем", — говорил Россингтон.

[ + – ] Концерт Lynyrd Skynyrd в 2015 году

После авиакатастрофы группа распалась, но через 10 лет, в 1987 году члены группы собрались вместе под названием Lynyrd Skynyrd Tribute Band и устроили турне Lynyrd Skynyrd Tribute Tour, которое в конечном итоге вылилось в реинкарнацию группы. Солистом стал младший брат Ронни Ван Занта — Джонни.

В конце 2008 года в составе Skynyrd оставались только два человека от оригинального состава: клавишник Билли Пауэлл и гитарист Гэри Россингтон. Билли Пауэлл умер в 2009 году.

13 марта 2006 года Skynyrd были торжественно введены в знаменитый Зал славы рок-н-ролла.

