Помер Гері Росінгтон, останній із засновників рок-гурту Lynyrd Skynyrd

Гітаристу Гері Росінгтону, останньому учаснику оригінального складу гурту, який прославився хітами Sweet Home Alabama та Simple Man, був 71 рік.

Related video

Член-засновник і гітарист, який створив соло-гітару, схожу на чайку, для фірмової пісні Skynyrd Free Bird, пережив сумнозвісну авіакатастрофу групи в 1977 році, в якій загинули три учасники групи. Про причини смерті 71-річного Гері Росінгтона не повідомляється, пише Rolling Stone.

"З глибоким співчуттям і сумом ми повинні повідомити, що сьогодні ми втратили нашого брата, друга, члена сім'ї, автора пісень і гітариста Гері Росінгтона. Гері зараз зі своїми братами Lynyrd Skynyrd і сім'єю на небесах і грає так само чудово, як і завжди", — сказано на сторінці групи у Facebook.

[ + – ] Один із останніх концертів оригінального складу гурту у 1977 році

Нагадаємо, гурт Lynyrd Skynyrd ("Ленерд Скінерд") був заснований у 1974 році у Флориді. Учасники назвали її на честь нелюбого шкільного вчителя, який критикував їх за довге волосся.

Всесвітня популярність прийшла до гурту після другого альбому Second Helping та піснею Sweet Home Alabama. Інші їх відомі хіти Simple Man, Free Bird та багато інших.

Учасники гурту прославилися окрім музики ще й п'яними скандалами. Той же Гері Россінгтон, як він сам зізнавався, бився із солістом Ронні Ван Зантом "серйозно, принаймні шість разів".

Гері Россінгтон у 1976 році потрапив в автокатастрофу, врізавшись на своєму Ford Torino у дерево, що надихнуло групу на написання повчальної пісні That Smell.

Через рік він вижив в авіакатастрофі 1977 року, в якій загинули співак Ронні Ван Зант, гітарист Стів Гейнс і бек-вокалістка Кессі Гейнс, відбувшись двома зламаними руками, зламаною ногою, проколотим шлунком і печінкою.

У наступні роки Росінгтон пережив безліч проблем із серцем: у 2003 році він переніс п'ятиразове шунтування, переніс серцевий напад у 2015 році та безліч операцій на серці. Тому на концертах останніми роками він зазвичай грав на кількох піснях.

"Мені не вистачає кисню в крові, щоб не відставати і продовжувати нормально. Але я все ще можу добре грати. Важко виступати, коли в тебе проблеми із серцем", — говорив Россінгтон.

[ + – ] Концерт Lynyrd Skynyrd у 2015 році

Після авіакатастрофи група розпалася, але через 10 років, у 1987 році члени групи зібралися разом під назвою Lynyrd Skynyrd Tribute Band і влаштували турне Lynyrd Skynyrd Tribute Tour, яке зрештою вилилося в реінкарнацію групи. Солістом став молодший брат Ронні Ван Занта — Джонні.

Наприкінці 2008 року у складі Skynyrd залишалися лише дві людини від оригінального складу: клавішник Біллі Пауелл та гітарист Гері Россінгтон. Біллі Пауелл помер у 2009 році.

13 березня 2006 року Skynyrd були урочисто введені у знаменитий Зал слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, раніше у 65 років помер відомий британський музикант та соліст гурту Faithless Максі Джаз. Максі Джаз прославився такими хітами, як God Is a DJ, One Step Too Far та Insomnia.