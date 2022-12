Помер соліст відомої групи Faithless та діджей Максі Джаз

Музиканту, який виконав хіти Insomnia, One Step Too Far та God Is a DJ було 65 років.

У віці 65 років помер відомий британський музикант та соліст гурту Faithless Максі Джаз. Про причини смерті хітмейкера не повідомляється. Його колеги пишуть, що він "помер мирно, уві сні". Про це пише Daily Mail.

Максі Джаз прославився такими хітами, як God Is a DJ, One Step Too Far та Insomnia. Останній трек, написаний у 1995 році, в якому звучить джазовий реп про боротьбу зі сном із приспівом I can't get no sleep, була визнана п'ятим найбільшим танцювальним записом усіх часів читачами журналу танцювальної музики Mixmag у 2013 році.

"Якби у мене був фунт за кожен раз, коли хтось підходить і каже: "Я не можу заснути", я жив на космічній станції", — жартував в інтерв'ю 2020 року Максі Джаз.

"Він був людиною, яка змінила наше життя в багатьох відношеннях. Він надав належного змісту і послання нашій музиці", — заявили два інших основних учасники гурту, Ролло і Сестра Блісс. У Twitter Faithless повідомили, що Максі Джаз мирно помер уві сні. У повідомленні не вказано причини смерті.

Справжнє ім'я Максі Джаза — Максвелл Фрейзер, він народився у південному Лондоні і брав участь у створенні Faithless у 1995 році. У березні він повідомив про проблеми зі здоров'ям. Але повідомив, що працює над новими треками.

Легендарний ді-джей Піт Тонг MBE віддав шану своєму другові, написавши в Twitter, що Джаз був "поетом, джентльменом та справжнім оригіналом".

"Він зробив кілька мелодій, які визначають як клубну культуру, так і покоління. Через сто років, якщо хтось запитає, через що весь цей шум був у 1996 році, просто зіграйте йому в Insomnia, роботу зроблено. Мені пощастило, що я першим програв ці мелодії по радіо. Ми сумуємо про його смерть, але святкуємо його спадщину. Максі, поспи трохи», — написав Піт Тонг.

Нагадаємо, раніше померла співачка Айрін Кара, виконавиця хітів Fame та Flashdance. Хіт 1980-х Flashdance… What a Feeling, написаний нею до фільму "Танець-спалах", завоював "Оскар", "Золотий глобус" та "Греммі". Айріні було 63 роки.