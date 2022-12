Умер солист известной группы Faithless и диджей Макси Джаз

Музыканту, исполнившему хиты Insomnia, One Step Too Far и God Is a DJ юыло 65 лет.

Related video

В 65 лет умер известный британский музыкант и солист группы Faithless Макси Джаз. О причинах смерти хиттмейкера не сообщается. Его коллеги пишут, что, он "умер мирно, во сне". Об этом пишет Daily Mail.

Макси Джаз прославился такими хитами, как God Is a DJ, One Step Too Far и Insomnia. Последний трек, написанный в 1995 году, в которой звучит джазовый рэп о борьбе со сном с припевом I can't get no sleep, была признана пятой величайшей танцевальной записью всех времен читателями журнала танцевальной музыки Mixmag в 2013 году.

[ + – ] Хит Макси Джаз Insomnia

"Если бы у меня был фунт за каждый раз, когда кто-то подходит говорит: "Я не могу уснуть", я бы жил на космической станции",— шутил в интервью 2020 года Макси Джаз.

"Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал надлежащий смысл и послание нашей музыке",— заявили два других основных участника группы, Ролло и Сестра Блисс. В Twitter Faithless сообщила, что Макси Джаз мирно скончался во сне. В сообщении не указана причина смерти.

[ + – ] Maxi Jazz - One Step Too Far

Настоящее имя Макси Джаза — Максвелл Фрейзер, он родился в южном Лондоне и участвовал в создании Faithless в 1995 году. В марте он сообщил о проблемах со здоровьем. Но сообщил, что работает над новыми треками.

Легендарный ди-джей Пит Тонг MBE отдал дань уважения своему другу, написав в Twitter, что Джаз был "поэтом, джентльменом и настоящим оригиналом".

"Он сделал несколько мелодий, которые определяют как клубную культуру, так и поколение. Через сто лет, если кто-то спросит, из-за чего весь этот шум был в 1996 году, просто сыграйте ему в Insomnia, работа сделана. Мне повезло, что я первым проиграл эти мелодии по радио. Мы скорбим о его кончине, но празднуем его наследие. Макси, поспи немного", — написал Пит Тонг.

Напомним, ранее скончалась певица Айрин Кара, исполнительница хитов Fame и Flashdance. Хит 1980-х Flashdance… What a Feeling, написанный ею к фильму "Танец-вспышка", завоевал "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Айрин было 63 года.