Засновник російського гурту Cream Soda Дмитро Свіргунов потонув, провалившись під кригу

Разом зі Свіргуновим загинули ще двоє людей, зокрема його брат. Компанія з десяти чоловік пішки переходила змерзлу Волгу.

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Загинув відомий російський музикант, співзасновник популярного гурту Cream Soda. 35-річний Дмитро Свіргунов відзначав у Ярославській області день народження друга. Нещодавно в селі Дієво-Городище він придбав будинок. Про це пише Meduza.

Відомо, що Дмитро Свіргунов, його брат, 25-річний Роман Свіргунов та ще вісім людей вирішили перейти замерзлу Волгу, щоб потрапити до села Ченці, яке знаходиться на іншому березі річки. У цій місцевості – це звичайна справа, мостів поряд немає. Коли вони вже поверталися, за 350 метрів від берега крига розкололася, і п'ятеро людей провалилися під кригу.

Дмитра, Романа та їхнього друга-хокеїста Георгія Кисельова забрало течією. Ще двоє людей зуміли вибратися.

"Ще ввечері лід був нормальний, а вночі його підмило, хоча візуально цього не видно. П'ятеро людей провалилися під лід. Дівчину змогли витягнути її друзі. Один хлопець ухопився за край льоду, його змогли дістати рятувальники. Але в той момент його стан уже був критичним. Його дві години реанімовували рятувальники-водолази, двічі заводили серце. Потім передали до медицини катастроф", — повідомив подробиці начальник місцевої рятувальної служби.

Ім'я врятованої дівчини Валерія Дермана, зараз загрози її життю немає. 27-річний музикант Аристарх Ухтомський помер у машині швидкої допомоги.

Тіло Дмитра Свіргунова дістали також відомо, що ще одне тіло було знайдено. 11 березня Дмитру виповнилося 35 років.

Нагадаємо, Cream Soda — російський електронний музичний гурт. Був заснований у 2012 році в Ярославлі. Заснували її Дмитро "Нова" Свіргунов та Ілля Гадаєв, познайомившись на онлайн-майданчику електронної музики. Потім до них приєдналася вокалістка Ганна Романовська.

Кліп гурту Cream Soda "Ніяких більше вечірок"

Серед хітів гурту "Хедшот", "Красиво", "Ніяких більше вечірок", "Піди, але залишся", "Плачу на техно". Гурт прославився оригінальними кліпами, деякі з яких і знімали у Дієво-Городищі. Група співпрацювала з Іваном Дорном, саме на його лейблі Masterskaya був записаний альбом "Красиво".

Кліп гурту Cream Soda "Плачу на техно"

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть гітариста Гері Россінгтона, останнього учасника оригінального складу гурту Lynyrd Skynyrd. Гурт прославився хітами Sweet Home Alabama та Simple Man. Россінгтону був 71 рік.