21 марта 2023 года: Феофилакта Исповедника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи, если ее попросят.

Related video

Сегодня православная церковь чтит память Феофилакта Исповедника.

21 марта - Всемирный день поэзии

Международный день лесов

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Международный день театра кукол

Что нельзя делать 17 марта:

отказывать в помощи

брать в долг деньги

уезжать далеко от дома

продавать имущество

Народные приметы и поверья:

Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет доброй.

Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами да буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов

Время вербе осеребриться

День ангела празднуют:

Афанасий, Владимир, Иван

А также в этот день:

630 — Византийский император Ираклий I отбивает у персов крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим

1098 — Роберт Молемский основал в Сито орден Цистерцианцев

1556 — В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык

1666 — В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек

1846 — бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон

1922 — В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.

1927 — В Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты"

1962 — первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился

1999 — после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре

2006 — Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер"