21 марта 2023 года: Феофилакта Исповедника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи, если ее попросят.
Сегодня православная церковь чтит память Феофилакта Исповедника.
21 марта - Всемирный день поэзии
Международный день лесов
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Всемирный день людей с синдромом Дауна
Международный день театра кукол
Что нельзя делать 17 марта:
- отказывать в помощи
- брать в долг деньги
- уезжать далеко от дома
- продавать имущество
Народные приметы и поверья:
- Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет доброй.
- Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами да буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов
- Время вербе осеребриться
День ангела празднуют:
Афанасий, Владимир, Иван
А также в этот день:
630 — Византийский император Ираклий I отбивает у персов крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим
1098 — Роберт Молемский основал в Сито орден Цистерцианцев
1556 — В Оксфорде сжигается епископ Томас Кранмер, переведший Библию на английский язык
1666 — В первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек
1846 — бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон
1922 — В Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.
1927 — В Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты"
1962 — первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился
1999 — после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре
2006 — Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер"