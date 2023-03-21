21 березня 2023 року: Феофілакта Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі, якщо її попросять.

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Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника.

21 березня – Всесвітній день поезії.

Міжнародний день лісів.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

Всесвітній день людей із синдромом Дауна.

Міжнародний день театру ляльок.

Що не можна робити 17 березня:

відмовляти у допомозі

позичати гроші

їхати далеко від дому

продавати майно

Народні прикмети та повір'я:

Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде хорошою.

Якщо в березневу хуртовину сніг ляже на поля хвилями та пагорбами, це обіцяє гарний урожай овочів на городі та ярих хлібів.

Час вербі осріблятися

День ангела святкують:

Опанас, Володимир, Іван

А також у цей день:

630 — Візантійський імператор Іраклій I відбиває у персів хрест Ісуса Христа і повертає його до Єрусалиму

1098 — Роберт Молемський заснував у Сіто орден Цистерціанців

1556 — В Оксфорді спалюється єпископ Томас Кранмер, який переклав Біблію англійською мовою

1666 — У першому переписі населення Канади фіксується, що кількість жителів становить 3000 осіб

1846 — бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон

1922 — У Лондоні відкрито вокзал Ватерлоо.

1927 — У Києві виходить перший номер української "Літературної газети"

1962 — першою живою істотою, яка здійснила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті понад 10 км і швидкості майже 1400 км/год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився.

1999 — після 478-годинної подорожі Бертран Пікар і Браян Джонс стали першими людьми, що облетіли Землю на повітряній кулі.

2006 — Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальної мережі "Твіттер"