21 березня 2023 року: Феофілакта Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти у допомозі, якщо її попросять.
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника.
21 березня – Всесвітній день поезії.
Міжнародний день лісів.
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.
Всесвітній день людей із синдромом Дауна.
Міжнародний день театру ляльок.
Що не можна робити 17 березня:
- відмовляти у допомозі
- позичати гроші
- їхати далеко від дому
- продавати майно
Народні прикмети та повір'я:
- Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде хорошою.
- Якщо в березневу хуртовину сніг ляже на поля хвилями та пагорбами, це обіцяє гарний урожай овочів на городі та ярих хлібів.
- Час вербі осріблятися
День ангела святкують:
Опанас, Володимир, Іван
А також у цей день:
630 — Візантійський імператор Іраклій I відбиває у персів хрест Ісуса Христа і повертає його до Єрусалиму
1098 — Роберт Молемський заснував у Сіто орден Цистерціанців
1556 — В Оксфорді спалюється єпископ Томас Кранмер, який переклав Біблію англійською мовою
1666 — У першому переписі населення Канади фіксується, що кількість жителів становить 3000 осіб
1846 — бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон
1922 — У Лондоні відкрито вокзал Ватерлоо.
1927 — У Києві виходить перший номер української "Літературної газети"
1962 — першою живою істотою, яка здійснила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті понад 10 км і швидкості майже 1400 км/год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився.
1999 — після 478-годинної подорожі Бертран Пікар і Браян Джонс стали першими людьми, що облетіли Землю на повітряній кулі.
2006 — Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальної мережі "Твіттер"