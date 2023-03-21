Актриса Аманда Байнс попала в психиатрическую клинику

36-летняя актриса была звездой молодежных комедий 2000-х, однако сейчас она страдает от наркотической зависимости и проблем с законом.

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36-летнюю актриса Аманду Байнс, звезду молодежных комедий "Она — мужчина", "Лак для волос" и "Отличница легкого поведения", отправили в психиатрическую клинику, после того, как полиция обнаружила ее на улице Лос-Анджелеса "голой и растерянной". Об этом пишет Daily Mail.

Аманда, которую уже и ранее задерживали за хранение наркотиков и непристойное поведение, как сообщается, бродила посреди дороги и махала проезжающим машинам. Она остановила одного из водителей, пожаловалась ему, что "сходит с ума" и попросила позвонить по номеру 911. Сначала ее отправили сначала в полицейский участок, а потом и в психиатрическую клинику.

Пока она пробудет в клинике не менее 72 часов, ее протестируют и определят насколько она вменяема. После, не исключено, что актриса окажется в реабилитационном центре.

Это произошло после того, как актриса отказалась от воссоединения с остальными актерами шоу Nickelodeon All That (Всякая всячина) на фестивале в эту субботу, сославшись на "неизвестную болезнь".

Если бы она согласилась, это было бы ее первое публичное появление на публике с марта 2022 года.

Напомним, Аманда Байнс дебютировала в кино еще в 2002 году. И стала звездой канала Nickelodeon. Она снималась в молодежный шоу, сериалах и фильмах. Неоднократно становилась лауреаткой премии Kids' Choice.

Трейлер комедии "Она - мужчина"

Она снималась в комедиях "Чего хочет девушка", "Она — мужчина", "Любовь на острове", "Лак для волос". Ее последней работой стала картина 2010 года "Отличница легкого поведения", в которой она играла с Эммой Стоун.

В 2008 году Аманда Байнс заняла 46-е место в "Горячей сотне" журнала Maxim и считалась одной из самых многообещающих комедийных актрис, хоть и хотела попробовать себя в драматических ролях.

Однако в то время Байнс пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Она несколько раз попадала в ДТП, после ее задержала полиция, потому что она принимала наркотики вне своей квартиры на глазах у швейцара.

Аманда Байнс призналась, что принимала наркотики с 16 лет

Аманда Байнс лечилась в престижном реабилитационном центре The Canyon, который находится в Малибу. Во время одного из своих визитов она познакомилась с Полом Майклом, за которого собиралась замуж, но они разорвали помолвку, при этом продолжая встречаться.

Аманда сделала татуировку на лице, попала под опеку своей матери, после того, как очередной раз повздорила с полицией, но к нормальной жизни так и не вернулась.

Аманда Байнс попала в психиатрическую лечебницу

Актриса пыталась вернуться в колледж, дала несколько интервью, в которых призналась, что употребляла наркотики с 16 лет, и страдала от недостатков своей внешности, но всегда мечтала освободиться от зависимости. Но, судя по всему, ей это не удалось.

Напомним, ранее стало известно 50-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу употребляла кокаин. Она сама рассказала об этом на телешоу.