Акторка Аманда Байнс потрапила до психіатричної клініки

36-річна акторка була зіркою молодіжних комедій 2000-х, проте зараз вона страждає від наркотичної залежності й проблем із законом.

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36-річну акторку Аманду Байнс, зірку молодіжних комедій "Вона — чоловік", "Лак для волосся" та "Відмінниця легкої поведінки", відправили до психіатричної клініки після того, як поліція виявила її на вулиці Лос-Анджелеса "голою та розгубленою". Про це пише Daily Mail.

Аманда, яку вже й раніше затримували за зберігання наркотиків і непристойну поведінку, як повідомляється, бродила посеред дороги та махала машинам, що проїжджали. Вона зупинила одного з водіїв, поскаржилася йому, що "божеволіє" та попросила зателефонувати за номером 911. Спочатку її відправили спочатку до поліцейської дільниці, а потім і до психіатричної клініки.

Поки вона пробуде в клініці не менш ніж 72 годин, її протестують і визначать, наскільки вона осудна. Після цього, не виключено, що акторка опиниться в реабілітаційному центрі.

Це сталося після того, як акторка відмовилася від возз'єднання з рештою акторів шоу Nickelodeon All That ("Різні різнощі") на фестивалі цієї суботи, пославшись на "невідому хворобу".

Якби вона погодилася, це була б її перша публічна поява на публіці з березня 2022 року.

Нагадаємо, Аманда Байнс дебютувала в кіно ще 2002 року та стала зіркою каналу Nickelodeon. Вона знімалася в молодіжному шоу, серіалах і фільмах. Неодноразово ставала лауреаткою премії Kids Choice.

Трейлер комедії "Вона — чоловік"

Вона знімалася в комедіях "Чого хоче дівчина", "Вона — чоловік", "Кохання на острові", "Лак для волосся". Її останньою роботою стала стрічка 2010 року "Відмінниця легкої поведінки", де вона грала з Еммою Стоун.

У 2008 році Аманда Байнс посіла 46-е місце в "Гарячій сотні" журналу Maxim і вважалася однією з найбагатших комедійних акторок, хоч і хотіла спробувати себе в драматичних ролях.

Однак у той час Байнс звикла до алкоголю та наркотиків. Вона кілька разів потрапляла в ДТП, потім її затримала поліція, бо вона вживала наркотики поза своєю квартирою на очах у швейцара.

Аманда Байнс зізналася, що вживала наркотики з 16 років

Аманда Байнс лікувалася в престижному реабілітаційному центрі The Canyon, який розташований у Малібу. Під час одного зі своїх візитів вона познайомилася з Полом Майклом, за якого збиралася заміж, але вони розірвали заручини, продовжуючи зустрічатися.

Аманда зробила татуювання на обличчі, потрапила під опіку своєї матері після того, як укотре посварилася з поліцією, але до нормального життя так і не повернулася.

Аманда Байнс потрапила до психіатричної лікарні

Акторка намагалася повернутися до коледжу, дала кілька інтерв'ю, де зізналася, що вживала наркотики з 16 років, і страждала від недоліків своєї зовнішності, але завжди мріяла звільнитися від залежності. Але, зважаючи на все, їй це не вдалося.

Нагадаємо, раніше стало відомо 50-річна голлівудська акторка Гвінет Пелтроу вживала кокаїн. Вона сама розповіла про це в телешоу.