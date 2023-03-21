Актер Александр Скарсгард сообщил о рождении своего первого ребенка

Звезда "Маленькой большой лжи" стал отцом в 46 лет.

Related video

Актер Александр Скарсгард сообщил, что у него родился первенец от его девушки Тувы Новотны. Это первый ребенок 46-летнего актера, который вырос большой семье. У его отца, известного актера Стеллана Скарсгарда – восемь детей. Об этом пишет People.

46-летний шведский актер подтвердил важную новость, посетив в понедельник красную дорожку на премьере 4 сезона отмеченной наградами драмы HBO "Наследники".

Когда журналисты поздравили его с пополнением в семье, он не стал отрицать, а поблагодарил и отметил, что очень счастлив.

Звезда "Настоящей крови" также продемонстрировал мягкую игрушку, которую он получил в подарок, сказав: "Мне вручили это на красной ковровой дорожке. Спасибо".

Это первый ребенок актера из известно шведской актерской династии. И второй ребенок для его подруги Тувы Новотны, шведской актрисы, певицы и режиссера. У нее уже есть 16-летняя дочь Элла от бывшего мужа.

Александр Скарсгард не смотря на то, что в сериалах и фильмах он не стесняется обнажаться и быть откровенным, о своей личной жизни не распространяется. Он долго не сообщал о своих отношениях. Но говорил, что первое, что он ищет в партнере, — это чувство юмора.

"Чувство юмора — это, безусловно, номер один. Очень важно быть забавным и умным", — говорил актер.

А ранее он шутил, что не против побить рекорд своего отца, актера Стеллана Скарсгарда, у которого восемь детей от двух жен.

Александр Скарсгард с братьями Густафом и Биллом Фото: Getty Images

"Я хочу превзойти своего отца. У него восемь детей, так что, думаю, мне лучше поторопиться. Моему отцу 65 лет, и четыре года назад у него родился ребенок. Я родился в 70-х. У моего отца дети рождались в 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х", — актер пошутил, что расти с таким количеством братьев и сестер было безумно, но весело.

"Вокруг бегало много людей и собак. Это было очень богемное домашнее хозяйство", — рассказал он. Напомним, первым, кто подарил внуков Стеллану Скарсгарду, стал младший брат Александра – Билл Скарсгард, звезда фильма "Оно". Он шутил, что ему надарили столько игрушечных жутких клоунов, что теперь его дочке будет с чем играть.

Ранее Фокус писал о самых известных актерских династиях Голливуда. В семействе Скарсгардов актерским делом заняты почти все.