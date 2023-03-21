Актор Александр Скашгорд повідомив про народження своєї першої дитини

Зірка "Маленької великої брехні" став батьком у 46 років.

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Актор Александр Скашгорд повідомив, що у нього народився первісток від його дівчини Туви Новотни. Це перша дитина 46-річного актора, який виріс у великій родині. У його батька, відомого актора Стеллана Скашгорда – вісім дітей. Про це пише People.

46-річний шведський актор підтвердив важливу новину, відвідавши у понеділок червону доріжку на прем'єрі 4 сезону відзначеної нагородами драми HBO "Спадкоємці".

Коли журналісти привітали його з поповненням у сім'ї, він не став заперечувати, а подякував та зазначив, що дуже щасливий.

Зірка "Справжньої крові" також продемонстрував м'яку іграшку, яку він отримав у подарунок, сказавши: "Мені вручили це на червоній килимовій доріжці. Дякую".

Це перша дитина актора з відомої шведської акторської династії. І друга дитина для його дівчини Туви Новотни, шведської актриси, співачки та режисера. Вона вже має 16-річну дочку Еллу від колишнього чоловіка.

Александр Скашгорд, попри те, що в серіалах і фільмах він не соромиться оголюватися і бути відвертим, про своє особисте життя не говорить. Він довго не повідомляв про свої стосунки. Але казав, що перше, що він шукає у партнерці, це почуття гумору.

"Почуття гумору — це, безумовно, номер один. Дуже важливо бути кумедним і розумним", — говорив актор.

А раніше він жартував, що не проти побити рекорд свого батька, актора Стеллана Скашгорда, який має вісім дітей від двох дружин.

Александр Скашгорд із братами Густафом та Біллом Фото: Getty Images

"Я хочу перевершити свого батька. У нього вісім дітей, тож, думаю, мені краще поквапитися. Моєму батькові 65 років, і чотири роки тому у нього народилася дитина. Я народився у 70-х. У мого батька діти народжувалися у 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х та 2010-х", — актор пожартував, що рости з такою кількістю братів і сестер було шалено, але весело.

"Навколо бігало багато людей і собак. Це було дуже богемне домашнє господарство", — розповів він. Нагадаємо, першим, хто подарував онуків Стеллану Скашгорду, став молодший брат Олександра Білл Скашгорд, зірка фільму "Воно". Він жартував, що йому надарували стільки іграшкових моторошних клоунів, що тепер його доньці буде з чим грати.

Раніше Фокус писав про найвідоміші акторські династії Голлівуду. У сімействі Скашгордів акторською справою зайняті майже всі.