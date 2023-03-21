Алисия Сильверстоун была бы счастлива сняться с Бренданом Фрейзером в сиквеле "Взрыв из прошлого"

Алисия и Брендан были идеальной парой на съемочной площадке и до сих пор остаются друзьями.

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46-летняя актриса Алисия Сильверстоун призналась во время интервью, что "сделала бы что угодно с Бренданом Фрейзером". И особенно ей понравилась идея сиквела их звездного фильма 1999 года "Взрыв из прошлого". Об этом пишет People.

На фестивале, посвященном фильмам и сериала 1990-х в Хартфорде, штат Коннектикут, фанат спросил о потенциальном интересе 46-летней Сильверстоун к продолжению фильма, на что актриса ответила: "С Бренданом? Я бы сделала что угодно с Бренданом. Это было так весело".

Алисия Сильверстоун

"Я только что видела Брендана после того, как он получил свой "Оскар", и он такой милый", — добавила актриса, говоря о 54-летнем Фрейзере, который недавно триумфально вернулся в большое кино после долгого перерыва и получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в драме "Кит".

Актриса сказала, что была бы счастлива снова сняться с Фрейзером в каком-нибудь кино. И особенно в сиквеле романтичной комедии "Взрыв из прошлого".

Картина, придуманная и снятая покойным режиссером Хью Уилсоном ("Клуб первых жен"), рассказывает историю парня по имени Адам, который впервые выходит из бункера в 35 лет, после того, как его отец (Кристофер Уокен), опасаясь ядерного удара, спрятался под землей вместе с беременной женой (Сисси Спейсек).

Трейлер фильма "Взрыв из прошлого"

В Лос-Анджелесе конца 1999-х Адам встречает Еву (Алисия Сильверстоун), и пытается приспособиться к современности. Ведь отец и мать воспитывали его в стиле эпохи 1960-х.

Хоть фильм с трудом окупился в прокате и получил не слишком высокие оценки, но критики отмечали его забавный сюжет и оригинальный сценарий.

Как известно, звезда фильмов "Мумия" и "Джордж из джунглей", долгое время не снимался и страдал от депрессии и финансовых проблем. Однако после роли в фильме "Кит", Брендан Фрейзер явно станет одним из самых востребованных актеров Голливуда.

Брендан Фрейзер с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фрейзер отметил, что был бы не прочь сняться в сиквеле "Мумии".