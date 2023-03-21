Алісія Сільверстоун була б щаслива знятися з Бренданом Фрейзером у сиквелі "Вибух з минулого"

Алісія та Брендан були ідеальною парою на знімальному майданчику і досі залишаються друзями.

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46-річна актриса Алісія Сільверстоун зізналася під час інтерв'ю, що "зробила б будь-що з Бренданом Фрейзером". І особливо їй сподобалася ідея сиквела їхнього зіркового фільму 1999 року "Вибух з минулого". Про це пише People.

На фестивалі, присвяченому фільмам та серіалу 1990-х у Гартфорді, штат Коннектикут, фанат запитав про потенційний інтерес 46-річної Сільверстоун до продовження фільму, на що актриса відповіла: "З Бренданом? Я б зробила будь-що з Бренданом. Це було так весело".

Алісія Сільверстоун

"Я щойно бачила Брендана після того, як він отримав свій "Оскар", і він такий милий", — додала актриса, говорячи про 54-річного Фрейзера, який нещодавно тріумфально повернувся у велике кіно після довгої перерви і отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль у драмі "Кит".

Акторка сказала, що була б щаслива знову знятися з Фрейзером у якомусь кіно. І особливо у сиквелі романтичної комедії "Вибух із минулого".

Картина, придумана і знята покійним режисером Г'ю Вілсоном ("Клуб перших дружин"), розповідає історію хлопця на ім'я Адам, який вперше виходить із бункера у 35 років, після того, як його батько (Крістофер Вокен), побоявшись ядерного удару, сховався під землею разом із вагітною дружиною (Сіссі Спейсек).

Трейлер фільму "Вибух з минулого"

У Лос-Анджелесі кінця 1999-х Адам зустрічає Єву (Алісія Сільверстоун) і намагається пристосуватися до сучасності. Адже батько та мати виховували його у стилі епохи 1960-х.

Хоч фільм важко окупився в прокаті і отримав не надто високі оцінки, але критики зазначали його кумедний сюжет і оригінальний сценарій.

Як відомо, зірка фільмів "Мумія" та "Джордж із джунглів", довгий час не знімався і страждав від депресії та фінансових проблем. Проте після ролі у фільмі "Кит", Брендан Фрейзер явно стане одним із найбільш затребуваних акторів Голлівуду.

Брендан Фрейзер із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фрейзер зазначив, що був би не проти знятися в сиквелі "Мумії".