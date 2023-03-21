Звезда фильмов "Звездные войны" и "Гарри Поттер" Пол Грант умер в 56 лет

Несмотря на все усилия врачей, спасти актера не удалось, и им пришлось отключить систему жизнеобеспечения.

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Британский актер Пол Грант, сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах", скончался на 57-м году жизни. Его нашли без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта, а о его смерти стало известно 19 марта, сообщает Sky News. Официально умершим актера объявили в 3:49 утра 20 марта.

"Нам позвонили в 14:08 в четверг, 16 марта, чтобы сообщить об инциденте на станции Сент-Панкрас, Юстон-роуд. Мы отправили бригаду скорой помощи и медика на машине быстрого реагирования. Мы оказали помощь мужчине на месте и в приоритетном порядке доставили его в больницу", – рассказал представитель лондонской службы скорой помощи.

Смерть знаменитости подтвердила его дочь Софи Джейн Грант.

"Я убита горем… Ни одна девушка не заслуживает того, чтобы ее отца забрали… Он был так хорошо известен и любим за его работу. Он ушел слишком рано", – заявила убитая горем женщина.

Актер, рост которого составлял всего 132 см, начал сниматься в кино в 1980-ых. Больше всего Грант запомнился зрителям по ролям в картинах "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" и "Гарри Поттер и философский камень". Он снимался в картине "Уиллоу" 1988 года и культовом классическом "Лабиринте" вместе с Дэвидом Боуи в 1986 году. Пол также появлялся в эпизодической роли в картине "Легенда" с молодым Томом Крузом.

В молодости актер злоупотреблял спиртным и наркотиками, что сказалось на его карьере и погубило брак с матерью его троих детей.

У Пола Гранта остались его девушка Мария, две дочери и один сын от брака с Джанет Кроусон, а также приемные дети и внуки.

Ранее Фокус писал о том, что скончался звезда фильма "Джон Уик".