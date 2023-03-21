Зірка фільмів "Зоряні війни" та "Гаррі Поттер" Пол Грант помер у 56 років

Попри всі зусилля лікарів, врятувати актора не вдалося, і їм довелося відключити систему життєзабезпечення.

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Британський актор Пол Грант, який зіграв у "Гаррі Поттері" та "Зоряних війнах", помер на 57-му році життя. Його знайшли непритомним біля вокзалу Кінгс-Крос у Лондоні 16 березня, а про його смерть стало відомо 19 березня, повідомляє Sky News. Офіційно померлим актора оголосили о 3:49 ранку 20 березня.

"Нам зателефонували о 14:08 у четвер, 16 березня, щоб повідомити про інцидент на станції Сент-Панкрас, Юстон-роуд. Ми відправили бригаду швидкої допомоги та медика на машині швидкого реагування. Ми надали допомогу чоловікові на місці та в пріоритетному порядку доставили його до лікарні", — розповів представник лондонської служби швидкої допомоги.

Смерть знаменитості підтвердила його дочка Софі Джейн Грант.

"Я вбита горем… Жодна дівчина не заслуговує на те, щоб її батька забрали… Він був так добре відомий за його роботу, і його любили за це. Він пішов занадто рано", — заявила вбита горем жінка.

Актор, зріст якого становив лише 132 см, почав зніматися в кіно у 1980-х. Найбільше Грант запам'ятався глядачам за ролями в стрічках "Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая" та "Гаррі Поттер і філософський камінь". Він знімався у фільмі "Віллоу" 1988 року та культовому класичному "Лабіринті" разом із Девідом Бові в 1986 році. Пол також з'являлася в епізодичній ролі в стрічці "Легенда" з молодим Томом Крузом.

У молодості актор зловживав спиртним і наркотиками, що позначилося на його кар'єрі та занапастило шлюб із матір'ю його трьох дітей.

У Пола Гранта залишилися його дівчина Марія, дві дочки й один син від шлюбу з Джанет Кроусон, а також прийомні діти й онуки.

Раніше Фокус писав про те, що помер зірка фільму "Джон Вік".