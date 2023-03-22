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Стиль жизни

22 марта 2023 года: День Святых сорока мучеников - что сегодня нельзя делать

Изображение сорока Севастийских мучеников (Сорок святых)
Изображение сорока Севастийских мучеников (Сорок святых)

Сегодня нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать, также лучше отложить до завтра всю домашнюю работу.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. Они были воинами римского XII легиона, которые в 320 году погибли у города Севастия (ныне Сивас, Турция) из-за того, что отказались отречься от христианской веры. В народе этот день называли Сорок святых.

В мире 22 марта отмечают Всемирный день воды.

Что нельзя делать 22 марта:

  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • шить, вязать, заниматься рукоделием
  • переедать, употреблять алкоголь

Народные приметы и поверья:

  • теплый ветер — к дождливому лету
  • гром гремит — к скудному урожаю зерновых
  • какая сегодня погода — такой она будет следующие 40 дней

Родились сегодня:

1842 год – Николай Лысенко, украинский композитор

День ангела празднуют:

Леонтий, Николай, Илья, Валерий, Тарас, Афанасий, Александр, Кирилл

А также в этот день:

1633 — Галилей коленопреклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.

1634 — Рембрандт женится на Саскии, воспетой им на многих полотнах

1772 — рабство объявляется в Англии вне закона

1874 — в США впервые в мире проведена игра в большой теннис

1876 — принятие конституции Испании

1882 — Конгресс США запретил многоженство

1888 — собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу

1894 — проводится первая хоккейная игра за Кубок Стэнли ("Монреаль" выигрывает у "Оттавы" 3:1)

1895 — в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики". На белом экране специально приглашенные зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев

1902 — Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии

1904 — в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире публикуется цветная фотография

1907 — в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта по данному счетчикам названию "таксиметр" (от французского слова "taxe" и греческого "metron", означающих соответственно "плата" и "измерение"). Показывавшие пройденное расстояние счетчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.