22 марта 2023 года: День Святых сорока мучеников - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать, также лучше отложить до завтра всю домашнюю работу.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. Они были воинами римского XII легиона, которые в 320 году погибли у города Севастия (ныне Сивас, Турция) из-за того, что отказались отречься от христианской веры. В народе этот день называли Сорок святых.
В мире 22 марта отмечают Всемирный день воды.
Что нельзя делать 22 марта:
- заниматься тяжелым физическим трудом
- шить, вязать, заниматься рукоделием
- переедать, употреблять алкоголь
Народные приметы и поверья:
- теплый ветер — к дождливому лету
- гром гремит — к скудному урожаю зерновых
- какая сегодня погода — такой она будет следующие 40 дней
Родились сегодня:
1842 год – Николай Лысенко, украинский композитор
День ангела празднуют:
Леонтий, Николай, Илья, Валерий, Тарас, Афанасий, Александр, Кирилл
А также в этот день:
1633 — Галилей коленопреклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.
1634 — Рембрандт женится на Саскии, воспетой им на многих полотнах
1772 — рабство объявляется в Англии вне закона
1874 — в США впервые в мире проведена игра в большой теннис
1876 — принятие конституции Испании
1882 — Конгресс США запретил многоженство
1888 — собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу
1894 — проводится первая хоккейная игра за Кубок Стэнли ("Монреаль" выигрывает у "Оттавы" 3:1)
1895 — в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики". На белом экране специально приглашенные зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев
1902 — Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии
1904 — в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире публикуется цветная фотография
1907 — в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта по данному счетчикам названию "таксиметр" (от французского слова "taxe" и греческого "metron", означающих соответственно "плата" и "измерение"). Показывавшие пройденное расстояние счетчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.