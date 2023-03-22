22 березня 2023: День Святих сорока мучеників — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися рукоділлям, шити, в'язати, краще відкласти до завтра всю домашню роботу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників. Вони були воїнами римського XII легіону, які в 320 році загинули біля міста Севастія (нині Сівас, Туреччина) через те, що відмовилися зректися християнської віри. В народі цей день називали Сорока святих.

У світі 22 березня святкують Всесвітній день води.

Чого не можна робити 22 березня:

займатися важкою фізичною працею

шити, в'язати, займатися рукоділлям

переїдати, вживати алкоголь

Народні прикмети й повір'я:

теплий вітер — до дощового літа

грім гримить — до мізерного врожаю зернових

яка сьогодні погода — такою вона буде наступні 40 днів

Народилися сьогодні:

1842 рік – Микола Лисенко, український композитор

День ангела святкують:

Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Опанас, Олександр, Кирило

А також у цей день:

1633 — Галілей уклінно зрікається своїх наукових пошуків на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок. Наступного дня папа в порядку помилування замінить Галілею ув'язнення інквізиції вигнанням, і той зможе повернутися на віллу Медічі. Там він повинен буде жити в найсуворішому усамітненні.

1634 — Рембрандт одружується із Саскією, оспіваною ним на багатьох полотнах.

1772 — рабство оголошується в Англії поза законом.

1874 — у США вперше у світі проведена гра у великий теніс.

1876 — ухвалення конституції Іспанії.

1882 — Конгрес США заборонив багатоженство.

1888 — представники дванадцяти футбольних клубів, що зібралися в Лондоні, утворили Англійську футбольну лігу.

1894 — проводиться перша хокейна гра за Кубок Стенлі ("Монреаль" виграє в "Оттави" 3:1).

1895 — у Парижі відбулася перша в історії публічна демонстрація кінофільму. Це був фільм братів Люм'єр "Вихід робітників із фабрики". На білому екрані спеціально запрошені глядачі побачили робітників, які виходять із фабрики братів.

1902 — Британія та Персія укладають договір про з'єднання телеграфною лінією Європи та Індії.

1904 — в лондонській газеті "Ілюстрейтед Мірор" вперше у світі публікується кольорова фотографія.

1907 — у Лондоні на вулицях з'явилися перші таксі з лічильниками. Власне, тоді й народилася сама назва цього виду міського транспорту за цим лічильником назвою "таксиметр" (від французького слова "taxe" та грецького "metron", що означають відповідно "плата" й "вимір"). Лічильники, що показували пройдену відстань, позбавили водіїв і пасажирів від суперечок, скільки слід платити за поїздку.