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22 березня 2023: День Святих сорока мучеників — чого сьогодні не можна робити

Зображення сорока Севастійських мучеників (Сорок святих)
Зображення сорока Севастійських мучеників (Сорок святих)

Сьогодні не можна займатися рукоділлям, шити, в'язати, краще відкласти до завтра всю домашню роботу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників. Вони були воїнами римського XII легіону, які в 320 році загинули біля міста Севастія (нині Сівас, Туреччина) через те, що відмовилися зректися християнської віри. В народі цей день називали Сорока святих.

У світі 22 березня святкують Всесвітній день води.

Чого не можна робити 22 березня:

  • займатися важкою фізичною працею
  • шити, в'язати, займатися рукоділлям
  • переїдати, вживати алкоголь

Народні прикмети й повір'я:

  • теплий вітер — до дощового літа
  • грім гримить — до мізерного врожаю зернових
  • яка сьогодні погода — такою вона буде наступні 40 днів

Народилися сьогодні:

1842 рік – Микола Лисенко, український композитор

День ангела святкують:

Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Опанас, Олександр, Кирило

А також у цей день:

1633 — Галілей уклінно зрікається своїх наукових пошуків на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок. Наступного дня папа в порядку помилування замінить Галілею ув'язнення інквізиції вигнанням, і той зможе повернутися на віллу Медічі. Там він повинен буде жити в найсуворішому усамітненні.

1634 — Рембрандт одружується із Саскією, оспіваною ним на багатьох полотнах.

1772 — рабство оголошується в Англії поза законом.

1874 — у США вперше у світі проведена гра у великий теніс.

1876 — ухвалення конституції Іспанії.

1882 — Конгрес США заборонив багатоженство.

1888 — представники дванадцяти футбольних клубів, що зібралися в Лондоні, утворили Англійську футбольну лігу.

1894 — проводиться перша хокейна гра за Кубок Стенлі ("Монреаль" виграє в "Оттави" 3:1).

1895 — у Парижі відбулася перша в історії публічна демонстрація кінофільму. Це був фільм братів Люм'єр "Вихід робітників із фабрики". На білому екрані спеціально запрошені глядачі побачили робітників, які виходять із фабрики братів.

1902 — Британія та Персія укладають договір про з'єднання телеграфною лінією Європи та Індії.

1904 — в лондонській газеті "Ілюстрейтед Мірор" вперше у світі публікується кольорова фотографія.

1907 — у Лондоні на вулицях з'явилися перші таксі з лічильниками. Власне, тоді й народилася сама назва цього виду міського транспорту за цим лічильником назвою "таксиметр" (від французького слова "taxe" та грецького "metron", що означають відповідно "плата" й "вимір"). Лічильники, що показували пройдену відстань, позбавили водіїв і пасажирів від суперечок, скільки слід платити за поїздку.