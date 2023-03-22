Елена Зеленская с колье за 65 тысяч гривен рассказала о помощи Литвы (фото)
Первая леди часто делает ставку на украинские бренды в своих официальных образах.
Елена Зеленская вышла на публику в роскошном элегантном наряде с колье за 65 тысяч гривен. Фото с официального события супруга президента делится в своих соцсетях.
Первая леди рассказала о создании Украинского центра в Вильнюсе и поблагодарила Литву за весомую помощь нашей стране в трудные времена.
"🤝 И, конечно, мы были и есть вместе, когда создали Украинский центр в Вильнюсе – первое подобное культурно-образовательное пространство в странах ЕС. Вместе с коллегой, первой леди Литвы Дианой Навседено, мы стали его патронессами", — рассказала супруга Владимира Зеленского.
Среди фото в новой публикации первой леди был снимок, на котором она предстала в черной вышитой блузе. Ее волосы были собраны в пучок, однако изюминкой аутфита стали аксессуары.
Супруга президента выбрала колье украинского бренда ювелирных изделий SOVA.
"Елена Зеленская в колье с красными кораллами из символической коллекции Kalyna", — отметили представители бренда.
Изделие выполнено из желтого золота, и его цена на официальном сайте SOVA составляет 64 990 грн.
Напомним, Елена Зеленская посетила экономический форум в Давосе.
Также Фокус писал об официальной встрече Елены Зеленской с шейхом ОАЭ.