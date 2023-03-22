Елена Зеленская с колье за 65 тысяч гривен рассказала о помощи Литвы (фото)

Первая леди часто делает ставку на украинские бренды в своих официальных образах.

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Елена Зеленская вышла на публику в роскошном элегантном наряде с колье за 65 тысяч гривен. Фото с официального события супруга президента делится в своих соцсетях.

Первая леди рассказала о создании Украинского центра в Вильнюсе и поблагодарила Литву за весомую помощь нашей стране в трудные времена.

"🤝 И, конечно, мы были и есть вместе, когда создали Украинский центр в Вильнюсе – первое подобное культурно-образовательное пространство в странах ЕС. Вместе с коллегой, первой леди Литвы Дианой Навседено, мы стали его патронессами", — рассказала супруга Владимира Зеленского.

Елена Зеленская

Среди фото в новой публикации первой леди был снимок, на котором она предстала в черной вышитой блузе. Ее волосы были собраны в пучок, однако изюминкой аутфита стали аксессуары.

Елена Зеленская

Супруга президента выбрала колье украинского бренда ювелирных изделий SOVA.

"Елена Зеленская в колье с красными кораллами из символической коллекции Kalyna", — отметили представители бренда.

Изделие выполнено из желтого золота, и его цена на официальном сайте SOVA составляет 64 990 грн.

Елена Зеленская Колье

Напомним, Елена Зеленская посетила экономический форум в Давосе.

Также Фокус писал об официальной встрече Елены Зеленской с шейхом ОАЭ.